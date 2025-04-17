Выплаты от ЮНИСЕФ — кто и где сможет получить до 40 тыс. гривен

Гривневые банкноты в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине стартовал конкурс для молодежных команд "DIY Community". В рамках пятой волны реализации проекта от детского фонда ООН "ЮНИСЕФ" и гуманитарных организаций ее участники смогут получить мини-гранты для воплощения своих проектов в жизнь.

Об этом говорится в сообщении общественной организации "Заходи".

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Подробнее о конкурсе мини-грантов от ЮНИСЕФ

Соответствующий проект является частью программы "Усиление внедрения молодежной политики в г. Кривой Рог, громадах Днепропетровской и Донецкой областей", которую воплощают общественные организации совместно с ЮНИСЕФ.

"Начинаем пятую, последнюю волну "DIY Community"! ЮНИСЕФ вместе с Общественной организацией "Заходи" и Общественной организацией "Страна развития" объявляют конкурс мини-грантов для молодежных команд "DIY Community" — неформальное образование", — говорится в сообщении.

Как отмечается, молодежный конкурс призван поддержать проекты, способствующие привлечению и интеграции юных граждан из числа внутренне перемещенных лиц из Донецкой области благодаря внедрению инициатив неформального обучения.

Объявление. Источник: "Заходи"

Как молодежи присоединиться к конкурсу

Чтобы присоединиться к конкурсу, нужно собрать команду в составе трех юных граждан в возрасте от 14-24 лет и одного представителя партнерской организации, деятельность которой направлена на работу с молодежью.

Речь идет об активной молодежи из числа переселенцев из Донецкой области, представителей молодежных советов, представителей молодежных центров и пространств Донетчины или тех, кто выехал и хочет воплотить инициативы для донецкой молодежи, которая сейчас находится в Днепропетровской области.

Молодежные команды должны подать заявки на конкурс вместе с партнерской общественной организацией. Мини-грант по проектному предложению должен быть в пределах 40 тыс. гривен.

Финансирование победителей конкурса минигрантов для молодежных команд "DIY Community" будет предоставлено в рамках финансовой поддержки Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Все желающие должны загрузить и заполнить проектную заявку, подробно описав свою идею и шаги ее реализации.

Также необходимо заполнить специальную онлайн-форму, добавив к ней проектную заявку. Ее нужно отправить до 10 мая 2025 года.



"Если твой проект будет среди 10 лучших — ты пройдешь обучение в мае 2025 года (г. Днепр), получишь мини-грант и сможешь реализовать свой проект в течение четырех недель (май-июнь 2025). Не пропусти шанс сделать мир лучше для молодежи Донецкой области!", — добавили организаторы.



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