Выплаты до 1,5 тыс. долларов — где действует программа помощи в Украине

Благотворительная организация "Щедрик" совместно с Продовольственной Сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) осуществляет регистрацию на грантовую поддержку до 1,5 тыс. долларов. Приобщиться к участию в ней приглашают жителей одного из прифронтовых регионов.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организации.

Где и кому доступны гранты до 1,5 тыс. долларов

Речь идет об участии в программе микробизнеса и производителей продукции, предусматривающей грантовую поддержку граждан, которые занимаются сельским хозяйством, держат скот или имеют небольшое дело в продовольственной сфере в Херсонской области.

Она рассчитана на:

тех, кто имеет микробизнес в продовольственном секторе (магазин, пекарня, точка продажи продукции);

занимаются животноводством и птицеводством;

выращивают агропродукцию и занимаются ее переработкой.



Принять участие в программе могут производители (частные домохозяйства/ФЛП) из таких громад региона:

Чернобаевская громада: н.п. Посад-Покровское, н.п. Киселевка, н.п. Солдатское, н.п. Копани, н.п. Барвинок, н.п. Зеленый Гай; Калиновская громада: н.п. Калиновское, н.п. Бобровый Кут, н.п. Кохановка, н.п. Малая Сейдеминуха, н.п. Заповит, н.п. Новогредневое, н.п. Новополтавка, н.п. Зеленый Гай, н.п. Благодатовка.

Как присоединиться к программе поддержки

Желающие принять участие в программе по поддержке сельского хозяйства должны подать предварительно заявку. После чего необходимо будет пройти обучение по бизнес-планированию от профессиональных тренеров, разработать план использования грантовых средств.

Участникам предоставят до 1,5 тыс. долларов (более 64 тыс. грн) на:

приобретение кормов, молодняка животных, птицы;

покупку семян, удобрений, садовых инструментов;

приобретение техники для переработки и хранения продукции;

на системы полива, теплицы и мелкую сельхозтехнику.

В программе не смогут принять участия те, кто уже был участником других проектов ФАО или ВПП и получил грантовую поддержку в течение последних полгода.

Детали можно уточнить по телефону БО "Щедрик": 0 800 337 845.



