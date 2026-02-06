Выплаты в Украине — кто и где может присоединиться к программе с грантами до 144 тыс. грн

Мужчина и женщина за компьютером. Фото: Freepik

В феврале 2026 года в одном из прифронтовых регионов продолжается регистрация на получение финансовых грантов от Общества Красного Креста Украины. В рамках программы граждане смогут получить максимально 144 тыс. грн.

Грантовая программа с финансированием до 144 тыс. грн

Речь идет о программе поддержки микробизнеса организации Общества Красного Креста в Сумской области.

Ее планируют реализовать в регионе до мая 2026 года в Грунской и Чернеччинской сельских громадах с возможным расширением географии до города Ахтырка.

Программа предусматривает:

поддержку 20 лучших бизнес-идей;

предоставление гранта (двумя траншами по 50%);

развитие/восстановление микробизнеса;

консультационную поддержку в подготовке бизнес-плана.

Приобщиться к программе могут домохозяйства с уровнем дохода на одного члена до 20 тыс. грн. Также важно принадлежать как минимум к одной из следующих категорий:

Домохозяйства с лицами от 65 лет; Многодетные семьи/одинокая мать или отец с детьми; Домохозяйства с людьми с инвалидностью.

В рамках программы домохозяйства ВПЛ и местного населения смогут получить микрогранты на бизнес: 20 лучшим бизнес-идеям предоставят до 144 тыс. грн помощи.

"Подать свою бизнес-идею могут домохозяйства местного населения и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с регистрацией (после 24.02.2022 г.) указанных выше территорий, которые имеют возможность проводить хозяйственную деятельность на этих территориях (начать, развить или восстановить релоцированное (перенесенное на новое место) собственное дело)", — говорится в сообщении.

Условия программы. Источник: Общество Красного Креста

Как зарегистрироваться в программе помощи

Для того, чтобы принять участие в программе Сумской областной организации Общества Красного Креста Украины, заявители должны заполнить онлайн-анкету участника и собрать пакет документов до 10 февраля 2026 года.

Подробную информацию о реализации программы можно узнать по следующим контактам:

8 067 418 59 90;

0 800 33 26 56;

адрес: г. Сумы, ул. Троицкая, 1.

Общество Красного Креста Украины является крупнейшей гуманитарной организацией в стране, которая реагирует на все чрезвычайные ситуации, оказывая помощь тем, кто в ней больше всего нуждается.

