Выплаты для украинцев с низкими доходами — где стартует регистрация от УВКБ ООН

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) откроет регистрацию в очередь на денежную помощь в Одессе во вторник, 10 февраля. Оформить финансовую помощь сможет ряд уязвимых категорий граждан, в частности, семьи с детьми и пенсионеры с низкими доходами.

Об этом сообщают Новини.LIVE

Условия программы помощи от УВКБ ООН

Речь идет о возможности получить помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев тем, кто вынужденно из-за войны оставил свои дома и сейчас живет в Одессе.

Соответствующая программа призвана поддержать семьи-ВПЛ, которые получили соответствующий статус не более чем полугода назад, а также беженцев, которые выезжали после 24 февраля 2022 года и вернулись домой.

Подать запрос на выплаты могут граждане, которые сейчас находятся в таких жизненных обстоятельствах:

Одинокая мать или отец, которые воспитывают детей до 18 лет/имеют в семье лиц от 55 лет;

Семьи, состоящие только из граждан, возраст которых превышает 55 лет;

Домохозяйства, где есть только лица в возрасте от 55 лет и малолетние дети;

Семьи, где есть лица, нуждающиеся в особой поддержке из-за инвалидности/хронической болезни.

По информации организаторов, принять участие в программе смогут переселенцы и беженцы при следующих условиях:

имеют низкие доходы (не выше 6,3 тыс. грн на каждое домохозяйстве);

есть официальная справка внутреннего переселенца, полученная в течение последних полгода (для ВПЛ);

документ с удостоверением факта выезда (для беженцев);

отсутствие аналогичной помощи за последние три месяца.

Как принять участие в программе денежной помощи

Граждане, которые подпадают под вышеуказанные условия, могут записаться в очередь на получение денежной помощи в г. Одесса, заполнив анкету. Очередь на регистрацию денежной помощи откроется 10 февраля в 13:00.

"Наш офис работает по адресу: г. Одесса, ул. Старопортофранковская, 103а. График работы: Понедельник — пятница с 9:00 — 16:30", — говорится в сообщении.

Организаторы проанализируют запросы и по результатам собеседования — сами свяжутся с претендентами.

Какие еще программы помощи доступны в регионе

Зимой жители нескольких областей, в частности, Одесской, могут получить помощь от БФ "Право на защиту" по проекту "Консорциум Реагирования: Предоставление многоотраслевой гуманитарной помощи пострадавшему от конфликта населению в Украине (2023-2026)" при финподдержке правительства США.

Зарегистрироваться в программе могут только некоторые категории граждан, которые действительно нуждаются в финансовой поддержке. Для этого необходимо подать предрегистрационный запрос на странице фонда.

Аналогичный проект действует также в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

Ранее мы рассказывали, что в феврале можно принять участие в программе по предоставлению грантов от Красного Креста. В ее рамках можно получить 144 тыс. грн.

Также сообщалось, что уязвимым группам украинцев доступна помощь в 10,8 тыс. грн. Средства предоставит Союз Рабочих Самаритян Германии.