Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Использование карт Ощадбанка подорожает: за что придется платить

Использование карт Ощадбанка подорожает: за что придется платить

Ua ru
9 ноября 2026 06:01
Ощадбанк введет новую комиссию с 10 декабря: с каких платежей будет взиматься до 2% Новини.LIVE
Мужчина держит банковскую карту Ощадбанка и деньги. Фото: Новини.LIVE

Клиентам Ощадбанка придется платить больше за отдельные карточные операции, связанные с азартными играми. С 10 декабря 2026 года банк введет комиссию в размере 1% за такие платежи в Украине и 2% за рубежом. Новый тариф коснется также операций по покупке лотерейных билетов.

Об этом сообщает Новини.LIVE  со ссылкой на Ощадбанк.

Реклама

За какие платежи Ощадбанк введет комиссию

Согласно сообщению финансового учреждения от 6 ноября 2026 года, изменения коснутся операций с кодом MCC 7995. К этой категории относятся платежи, связанные с игорным бизнесом, в частности:

  • переводы в пользу букмекерских компаний;
  • операции в казино и других игорных заведениях;
  • платежи в онлайн-казино;
  • покупка лотерейных билетов.

Для таких карточных операций банк установит разные тарифы в зависимости от того, где они проводятся. В Украине комиссия составит 1% от суммы платежа при использовании собственных средств, а за рубежом — 2%.

Сколько придется платить клиентам Ощадбанка

Размер дополнительных расходов будет зависеть от суммы операции. Например, если клиент совершит платеж на 1 000 грн в Украине, комиссия составит 10 грн. За аналогичную операцию за рубежом придется заплатить 20 грн.

Читайте также:

Если сумма платежа составит 5 000 грн, дополнительные расходы вырастут до 50 грн в Украине и 100 грн за рубежом.

Отдельно банк отметил, что проведение таких операций за счет кредитных средств не предусмотрено. То есть для расчетов по соответствующим категориям клиентам доступны только собственные средства на карточном счете.

Когда начнут действовать новые тарифы Ощадбанка

Новые условия обслуживания вступят в силу 10 декабря 2026 года. Они предусмотрены изменениями в тарифах на обслуживание текущих счетов с использованием платежных карт и договором комплексного банковского обслуживания физических лиц.

Клиентам, которые используют карты Ощадбанка для расчетов в букмекерских конторах, казино или при покупке лотерейных билетов, следует учесть предстоящие расходы. Перед проведением операций также следует проверять их категорию и сумму комиссии, ведь именно MCC-код определяет, по какому тарифу банк будет обрабатывать платеж.

Ранее Новини.LIVE сообщали, за какие банковские услуги Ощадбанк не взимает комиссию в ноябре. В частности, клиенты могут получить кредит наличными без дополнительной платы за его предоставление. При этом условия кредитования предусматривают процентную ставку и требования к заемщикам.

Также Новини.LIVE сообщали, что Ощадбанк может ограничить доступ к приложению «Ощад24» клиентам, которые не обновят личные данные. На прохождение проверки банк отводит 30 дней после соответствующего уведомления. Пользователям необходимо подтвердить адрес проживания, информацию о доходах и другие сведения профиля.

Ощадбанк деньги платежи банковские счета расходы
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации