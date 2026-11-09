Мужчина держит банковскую карту Ощадбанка и деньги. Фото: Новини.LIVE

Клиентам Ощадбанка придется платить больше за отдельные карточные операции, связанные с азартными играми. С 10 декабря 2026 года банк введет комиссию в размере 1% за такие платежи в Украине и 2% за рубежом. Новый тариф коснется также операций по покупке лотерейных билетов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ощадбанк.

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За какие платежи Ощадбанк введет комиссию

Согласно сообщению финансового учреждения от 6 ноября 2026 года, изменения коснутся операций с кодом MCC 7995. К этой категории относятся платежи, связанные с игорным бизнесом, в частности:

переводы в пользу букмекерских компаний;

операции в казино и других игорных заведениях;

платежи в онлайн-казино;

покупка лотерейных билетов.

Для таких карточных операций банк установит разные тарифы в зависимости от того, где они проводятся. В Украине комиссия составит 1% от суммы платежа при использовании собственных средств, а за рубежом — 2%.

Сколько придется платить клиентам Ощадбанка

Размер дополнительных расходов будет зависеть от суммы операции. Например, если клиент совершит платеж на 1 000 грн в Украине, комиссия составит 10 грн. За аналогичную операцию за рубежом придется заплатить 20 грн.

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Если сумма платежа составит 5 000 грн, дополнительные расходы вырастут до 50 грн в Украине и 100 грн за рубежом.

Отдельно банк отметил, что проведение таких операций за счет кредитных средств не предусмотрено. То есть для расчетов по соответствующим категориям клиентам доступны только собственные средства на карточном счете.

Когда начнут действовать новые тарифы Ощадбанка

Новые условия обслуживания вступят в силу 10 декабря 2026 года. Они предусмотрены изменениями в тарифах на обслуживание текущих счетов с использованием платежных карт и договором комплексного банковского обслуживания физических лиц.

Клиентам, которые используют карты Ощадбанка для расчетов в букмекерских конторах, казино или при покупке лотерейных билетов, следует учесть предстоящие расходы. Перед проведением операций также следует проверять их категорию и сумму комиссии, ведь именно MCC-код определяет, по какому тарифу банк будет обрабатывать платеж.

Ранее Новини.LIVE сообщали, за какие банковские услуги Ощадбанк не взимает комиссию в ноябре. В частности, клиенты могут получить кредит наличными без дополнительной платы за его предоставление. При этом условия кредитования предусматривают процентную ставку и требования к заемщикам.

Также Новини.LIVE сообщали, что Ощадбанк может ограничить доступ к приложению «Ощад24» клиентам, которые не обновят личные данные. На прохождение проверки банк отводит 30 дней после соответствующего уведомления. Пользователям необходимо подтвердить адрес проживания, информацию о доходах и другие сведения профиля.