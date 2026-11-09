Чоловік тримає банківську картку Ощадбанку та гроші. Фото: Новини.LIVE

Клієнтам Ощадбанку доведеться платити більше за окремі карткові операції, пов'язані з азартними іграми. З 10 грудня 2026 року банк запровадить комісію у розмірі 1% за такі платежі в Україні та 2% за кордоном. Новий тариф стосуватиметься також операцій із купівлі лотерейних білетів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Ощадбанк.

Реклама

За які платежі Ощадбанк запровадить комісію

Згідно з повідомленням фінансової установи від 6 листопада 2026 року, зміни торкнуться операцій із кодом MCC 7995. До цієї категорії належать платежі, пов'язані з ігровим бізнесом, зокрема:

перекази на користь букмекерських компаній;

операції в казино та інших гральних закладах;

платежі в онлайн-казино;

купівля лотерейних білетів.

Для таких карткових операцій банк встановить різні тарифи залежно від того, де вони проводяться. В Україні комісія становитиме 1% від суми платежу за використання власних коштів, а за кордоном — 2%.

Скільки доведеться платити клієнтам Ощадбанку

Розмір додаткових витрат залежатиме від суми операції. Наприклад, якщо клієнт здійснить платіж на 1 000 грн в Україні, комісія становитиме 10 грн. За аналогічну операцію за кордоном доведеться заплатити 20 грн.

Читайте також:

Якщо сума платежу становитиме 5 000 грн, додаткові витрати зростуть до 50 грн в Україні та 100 грн за кордоном.

Окремо банк зазначив, що проведення таких операцій за рахунок кредитних коштів не передбачене. Тобто для розрахунків за відповідними категоріями клієнтам доступні лише власні гроші на картковому рахунку.

Коли почнуть діяти нові тарифи Ощадбанку

Нові умови обслуговування набудуть чинності 10 грудня 2026 року. Вони передбачені змінами до тарифів за обслуговування поточних рахунків із використанням платіжних карток та договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб.

Клієнтам, які користуються картками Ощадбанку для розрахунків у букмекерських компаніях, казино або придбання лотерейних білетів, варто врахувати майбутні витрати. Перед проведенням операцій також слід перевіряти їхню категорію та суму комісії, адже саме MCC-код визначає, за яким тарифом банк оброблятиме платіж.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за які банківські послуги Ощадбанк не стягує комісію в листопаді. Зокрема, клієнти можуть отримати кредит готівкою без додаткової плати за його надання. Водночас умови кредитування передбачають відсоткову ставку та вимоги до позичальників.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Ощадбанк може обмежити доступ до застосунку Ощад24 клієнтам, які не оновлять персональні дані. На проходження перевірки банк відводить 30 днів після відповідного повідомлення. Користувачам необхідно підтвердити адресу проживання, інформацію про доходи та інші відомості профілю.