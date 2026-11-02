Женщина возле отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, получающие деньги из-за рубежа через Ощадбанк, могут столкнуться с дополнительными расходами. Размер комиссии зависит от способа получения средств. Без открытия счета банк взимает 1 % от суммы, но не менее 5 долларов в эквиваленте гривны. Для зачисления на карту действуют другие условия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ощадбанк.

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Какую комиссию Ощадбанк взимает за получение SWIFT

Согласно тарифам банка, если клиент получает SWIFT-перевод из-за рубежа без открытия счета, комиссия составляет 1% от суммы, но не менее 5 долларов в эквиваленте гривны.

Например, за перевод на 300 долларов комиссия не составит 3 доллара. Из-за минимального порога клиенту придется заплатить эквивалент 5 долларов. Если же поступило 1 000 долларов, комиссия по ставке 1% составит 10 долларов.

Другие условия действуют, когда деньги зачисляются на текущий или карточный счет. В таком случае комиссия определяется тарифами соответствующего пакета обслуживания. Поэтому перед получением средств стоит проверить условия именно своего счета.

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Можно ли получить валюту на гривневую карту

Ощадбанк предусматривает несколько способов получения перевода в иностранной валюте. Средства можно зачислить на валютную карту или на гривневую. Во втором случае банк конвертирует сумму по курсу, действующему на день зачисления.

Также получить средства можно через международные платежные системы, которые поддерживает банк. Среди них — Western Union, MoneyGram, Ria и другие сервисы. Условия и комиссии зависят от выбранной системы, страны отправления и способа выплаты.

Какие данные необходимо предоставить отправителю

Чтобы получить SWIFT-перевод на счет, отправителю необходимо предоставить международный номер счета IBAN, полное имя получателя, город и страну пребывания, а также реквизиты банка и его SWIFT-код.

Если средства должны поступить без открытия счета, банк предусматривает иной порядок. Отправителю необходимо сообщить IBAN транзитного счета, серию и номер паспорта, а также адрес регистрации получателя.

SWIFT-платежи физических лиц предназначены для неторговых операций, не связанных с предпринимательской деятельностью. Среди возможных целей — помощь родственникам, оплата обучения, лечения, страхования и другие личные расходы.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какие условия обслуживания будут действовать для пенсионеров в Ощадбанке в ноябре. Для владельцев пенсионных карт предусмотрены отдельные тарифы на снятие наличных, переводы и другие банковские операции. Некоторые услуги остаются бесплатными, однако за определенные действия клиентам придется платить комиссию.

Также Новини.LIVE сообщали, какие скидки Ощадбанк предоставляет клиентам до 31 декабря. Чтобы воспользоваться предложениями, необходимо иметь соответствующие платежные карты банка. Условия акций стоит проверить заранее, чтобы не пропустить срок действия специальных предложений.