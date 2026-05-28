Исландия опередила Швейцарию в рейтинге самых дорогих стран мира: что об этом известно

Исландию снова признали самой дорогой страной в мире. В мировом рейтинге стоимости жизни страна опередила Швейцарию. Последний раз этот статус предоставляли Исландии еще в 2018 году.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на расчеты исландского профсоюза Viska, которые базируются на данных Eurostat и Центрального банка Исландии, передает Новини.LIVE.

Почему в Исландии подорожала жизнь

По подсчетам, сейчас цены в Исландии на 3% превосходят уровень цен в Швейцарии, которую традиционно называют одной из самых дорогих стран для жизни и туризма. Оказаться во главе рейтинга Исландии помогло быстрое восстановление туристической отрасли, которое началось после пандемии.

Так, в Исландии в последние годы происходит настоящий туристический бум. Путешественники едут сюда, чтобы увидеть:

вулканы;

ледники;

горячие источники;

северное сияние;

уникальную природу.

Но параллельно с наплывом путешественников начали стремительно расти и цены. Как отметил экономист Вильхьялмур Гильмарссон, из-за повышенного внимания со стороны туристов подорожали:

жилье;

рестораны;

транспорт;

сфера услуг;

рынок труда.

Что будет дальше

Высокие цены уже заставляют туристов откладывать "на потом" поездки в Исландию. Также экономисты говорят, что из-за чрезмерной зависимости от туризма Исландия становится более уязвимой к инфляции и экономическим колебаниям.

