Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Исландию признали самой дорогой страной в мире: почему там дорого жить

Исландию признали самой дорогой страной в мире: почему там дорого жить

Ua ru
Дата публикации 28 мая 2026 22:25
Исландия опередила Швейцарию в рейтинге самых дорогих стран мира: что об этом известно
Город Рейкьявик в Исландии, туристы. Фото: Unsplash, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Исландию снова признали самой дорогой страной в мире. В мировом рейтинге стоимости жизни страна опередила Швейцарию. Последний раз этот статус предоставляли Исландии еще в 2018 году.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на расчеты исландского профсоюза Viska, которые базируются на данных Eurostat и Центрального банка Исландии, передает Новини.LIVE.

Почему в Исландии подорожала жизнь

По подсчетам, сейчас цены в Исландии на 3% превосходят уровень цен в Швейцарии, которую традиционно называют одной из самых дорогих стран для жизни и туризма. Оказаться во главе рейтинга Исландии помогло быстрое восстановление туристической отрасли, которое началось после пандемии.

Так, в Исландии в последние годы происходит настоящий туристический бум. Путешественники едут сюда, чтобы увидеть:

  • вулканы;
  • ледники;
  • горячие источники;
  • северное сияние;
  • уникальную природу.

Но параллельно с наплывом путешественников начали стремительно расти и цены. Как отметил экономист Вильхьялмур Гильмарссон, из-за повышенного внимания со стороны туристов подорожали:

Читайте также:
  • жилье;
  • рестораны;
  • транспорт;
  • сфера услуг;
  • рынок труда.

Что будет дальше

Высокие цены уже заставляют туристов откладывать "на потом" поездки в Исландию. Также экономисты говорят, что из-за чрезмерной зависимости от туризма Исландия становится более уязвимой к инфляции и экономическим колебаниям.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что украинцам в июне проиндексируют зарплаты. Сумма осовременивания может колебаться от 103 до 140 гривен. Однако некоторым украинцам стоит знать об одном важном нюансе.

Еще Новини.LIVE писали, что по уровню зарплат в мае 2026 года лидирует Киев. Больше всего в столице зарабатывают айтишники. Так, представителям этой отрасли в среднем начисляют по 85 670 гривен, тогда как в столице сумма превышает 100 000 гривен.

Швейцария Исландия самая дорогая страна
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации