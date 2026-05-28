Ісландія випередила Швейцарію у рейтингу найдорожчих країн світу: що про це відомо

Місто Рейк'явік в Ісландії, туристи. Фото: Unsplash, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Ісландію знову визнали найдорожчою країною у світі. У світовому рейтингу вартості життя країна випередила Швейцарію. Востаннє цей статус надавали Ісландії ще у 2018 році.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на розрахунки ісландської профспілки Viska, які базуються на даних Eurostat та Центрального банку Ісландії, передає Новини.LIVE.

Чому в Ісландії подорожчало життя

За підрахунками, зараз ціни в Ісландії на 3% перевершують рівень у Швейцарії, яку традиційно називають однією з найдорожчих країн для життя та туризму. Опинитися на чолі рейтингу Ісландії допомогло швидке відновлення туристичної галузі, яке розпочалося після пандемії.

Так, в Ісландії в останні роками відбувається справжній туристичний бум. Мандрівники їдуть сюди, щоб побачити:

вулкани;

льодовики;

гарячі джерела;

північне сяйво;

унікальну природу.

Та паралельно з напливом мандрівників почали стрімко зростати й ціни. Як зазначив економіст Вільх'ялмур Гільмарссон, через підвищену увагу з боку туристів подорожчали:

Читайте також:

житло;

ресторани;

транспорт;

сфера послуг;

ринок праці.

Що буде далі

Високі ціни вже змушують туристів відкладати "на потім" відвідини Ісландії. Також економісти кажуть, що через надмірну залежність від туризму Ісландія стає вразливішою до інфляції та економічних коливань.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українцям у червні проіндексують зарплати. Сума осучаснення може коливатися від 103 до 140 гривень. Однак деяким українцям варто знати про один важливий нюанс.

Ще Новини.LIVE писали, що за рівнем зарплат у травні 2026 року лідирує Київ. Найбільше у столиці заробляють айтівці. Так, представникам цієї галузі у середньому нараховують по 85 670 гривень, тоді як у столиці сума перевищує 100 000 гривень.