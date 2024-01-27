Самые дорогие города мира — Украина попала в рейтинг 2024 года

Люди на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE

В 2024 году Киев оказался в мировом рейтинге самых дорогих городов для жизни. Столица Украины в этом году заняла 300-е место из 362-х. То есть, город является одним из самых дешевых городов из представленных в рейтинге.

Об этом свидетельствуют данные базы Numbeo.

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Кроме Киева, в рейтинг вошли еще четыре украинских города, а именно:

Одесса — 324 место;

Харьков — 327 место;

Днепр — 328 место;

Львов — 331 место.

ТОП-10 самых дорогих городов мира и Европы в 2024 году

Самым дорогим городом по всему миру оказался Гамильтон — административный центр Бермудских островов. А дальше:

Цюрих, Швейцария; Базель, Швейцария; Лозанна, Швейцария; Сан-Хосе, Калифорния, США; Женева, Швейцария; Сан-Франциско, Калифорния, США; Берн, Швейцария; Вашингтон, округ Колумбия, США; Нью-Йорк, Нью-Йорк, США.

ТОП-10 самых дорогих городов мира в 2024 году. Источник: Numbeo

В десятке самых дорогих городов оказались города из Швейцарии, Норвегии, Исландии и Великобритании. На вершине рейтинга – швейцарский Цюрих с рейтингом 122,2. А дальше:

Базель, Швейцария — 121,8; Лозанна, Швейцария — 117,9; Женева, Швейцария — 109,6; Берн, Швейцария — 107,6; Рейкьявик, Исландия — 89,4; Тронгейм, Норвегия — 86,3; Берген, Норвегия — 85,2; Ставангер, Норвегия — 82,8; Лондон, Великобритания — 81,9.

Как составляется рейтинг

В Numbeo стоимость жизни в конкретном городе рассчитывают на основе того, сколько стоят главные потребительские товары и услуги:

продукты питания;

рестораны;

транспорт;

коммуналка.

Для общего подсчета стоимости жизни берутся средние расходы семьи, состоящей из четырех человек. После этого сопоставляют полученный результат с Нью-Йорком — базовый индекс для этого города берется за 100%.

Каким был рейтинг самых дорогих городов мира для Украины в 2023 году

В прошлом году во всемирный рейтинг Numbeo входило 540 городов. Украина также попала в список самых дорогих городов мира. В начале 2023 года Киев занимал 471 место, Днепр — 494 место, Одесса была на 497 месте, а Львов на 499-м. Харьков в прошлом году тоже входил в рейтинг и занимал 509 место.

Напомним, что в Еврокомиссии представили свой отчет о качестве жизни в городах стран Западной Европы. Он составлен благодаря опросу, проведенному в прошлом году, с зимой весной среди 71 153 жителей 83 городов стран ЕС.