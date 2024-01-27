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Рейтинг самых дорогих городов мира — есть ли среди них украинские

27 января 2024 15:20
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Ирина Шпак
редактор
Самые дорогие города мира — Украина попала в рейтинг 2024 года
Люди на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В 2024 году Киев оказался в мировом рейтинге самых дорогих городов для жизни. Столица Украины в этом году заняла 300-е место из 362-х. То есть, город является одним из самых дешевых городов из представленных в рейтинге.

Об этом свидетельствуют данные базы Numbeo.

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Кроме Киева, в рейтинг вошли еще четыре украинских города, а именно:

  • Одесса — 324 место;
  • Харьков — 327 место;
  • Днепр — 328 место;
  • Львов — 331 место.

ТОП-10 самых дорогих городов мира и Европы в 2024 году

Самым дорогим городом по всему миру оказался Гамильтон — административный центр Бермудских островов. А дальше:

  1. Цюрих, Швейцария;
  2. Базель, Швейцария;
  3. Лозанна, Швейцария;
  4. Сан-Хосе, Калифорния, США;
  5. Женева, Швейцария;
  6. Сан-Франциско, Калифорния, США;
  7. Берн, Швейцария;
  8. Вашингтон, округ Колумбия, США;
  9. Нью-Йорк, Нью-Йорк, США.
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ТОП-10 самых дорогих городов мира в 2024 году. Источник: Numbeo

В десятке самых дорогих городов оказались города из Швейцарии, Норвегии, Исландии и Великобритании. На вершине рейтинга – швейцарский Цюрих с рейтингом 122,2. А дальше:

  1. Базель, Швейцария — 121,8;
  2. Лозанна, Швейцария — 117,9;
  3. Женева, Швейцария — 109,6;
  4. Берн, Швейцария — 107,6;
  5. Рейкьявик, Исландия — 89,4;
  6. Тронгейм, Норвегия — 86,3;
  7. Берген, Норвегия — 85,2;
  8. Ставангер, Норвегия — 82,8;
  9. Лондон, Великобритания — 81,9.

Как составляется рейтинг

В Numbeo стоимость жизни в конкретном городе рассчитывают на основе того, сколько стоят главные потребительские товары и услуги:

  • продукты питания;
  • рестораны;
  • транспорт;
  • коммуналка.

Для общего подсчета стоимости жизни берутся средние расходы семьи, состоящей из четырех человек. После этого сопоставляют полученный результат с Нью-Йорком базовый индекс для этого города берется за 100%.

Каким был рейтинг самых дорогих городов мира для Украины в 2023 году

В прошлом году во всемирный рейтинг Numbeo входило 540 городов. Украина также попала в список самых дорогих городов мира. В начале 2023 года Киев занимал 471 место, Днепр — 494 место, Одесса была на 497 месте, а Львов на 499-м. Харьков в прошлом году тоже входил в рейтинг и занимал 509 место.

Напомним, что в Еврокомиссии представили свой отчет о качестве жизни в городах стран Западной Европы. Он составлен благодаря опросу, проведенному в прошлом году, с зимой весной среди 71 153 жителей 83 городов стран ЕС.

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