Самые дорогие города мира — Украина попала в рейтинг 2024 года

Рейтинг самых дорогих городов мира — есть ли среди них украинские
В 2024 году Киев оказался в мировом рейтинге самых дорогих городов для жизни. Столица Украины в этом году заняла 300-е место из 362-х. То есть, город является одним из самых дешевых городов из представленных в рейтинге.
Об этом свидетельствуют данные базы Numbeo.
Кроме Киева, в рейтинг вошли еще четыре украинских города, а именно:
- Одесса — 324 место;
- Харьков — 327 место;
- Днепр — 328 место;
- Львов — 331 место.
ТОП-10 самых дорогих городов мира и Европы в 2024 году
Самым дорогим городом по всему миру оказался Гамильтон — административный центр Бермудских островов. А дальше:
- Цюрих, Швейцария;
- Базель, Швейцария;
- Лозанна, Швейцария;
- Сан-Хосе, Калифорния, США;
- Женева, Швейцария;
- Сан-Франциско, Калифорния, США;
- Берн, Швейцария;
- Вашингтон, округ Колумбия, США;
- Нью-Йорк, Нью-Йорк, США.
В десятке самых дорогих городов оказались города из Швейцарии, Норвегии, Исландии и Великобритании. На вершине рейтинга – швейцарский Цюрих с рейтингом 122,2. А дальше:
- Базель, Швейцария — 121,8;
- Лозанна, Швейцария — 117,9;
- Женева, Швейцария — 109,6;
- Берн, Швейцария — 107,6;
- Рейкьявик, Исландия — 89,4;
- Тронгейм, Норвегия — 86,3;
- Берген, Норвегия — 85,2;
- Ставангер, Норвегия — 82,8;
- Лондон, Великобритания — 81,9.
Как составляется рейтинг
В Numbeo стоимость жизни в конкретном городе рассчитывают на основе того, сколько стоят главные потребительские товары и услуги:
- продукты питания;
- рестораны;
- транспорт;
- коммуналка.
Для общего подсчета стоимости жизни берутся средние расходы семьи, состоящей из четырех человек. После этого сопоставляют полученный результат с Нью-Йорком — базовый индекс для этого города берется за 100%.
Каким был рейтинг самых дорогих городов мира для Украины в 2023 году
В прошлом году во всемирный рейтинг Numbeo входило 540 городов. Украина также попала в список самых дорогих городов мира. В начале 2023 года Киев занимал 471 место, Днепр — 494 место, Одесса была на 497 месте, а Львов на 499-м. Харьков в прошлом году тоже входил в рейтинг и занимал 509 место.
Напомним, что в Еврокомиссии представили свой отчет о качестве жизни в городах стран Западной Европы. Он составлен благодаря опросу, проведенному в прошлом году, с зимой весной среди 71 153 жителей 83 городов стран ЕС.
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