Беженцы в Ирландии — власть сократит помощь для украинцев с 1 сентября

Люди на улицах ирландского города. Фото: pexels

Власти Ирландии планируют существенно свернуть широкую программу социальной поддержки украинских беженцев. Изменения заработают с 1 сентября 2024 года.

Об этом сообщают журналисты EuroNews.

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По планам правительства, еженедельную государственную помощь хотят снизить в несколько раз.

В то же время, левые партии не согласны с таким решением, утверждая, что это усугубит ситуацию с бедностью и станет политическим маневром для отвлечения от других внутренних проблем в стране.

По словам Пола Мерфи из партии People Before Profit Party, больше всего в стране зарегистрировано именно украинских женщин и детей, поэтому сокращение им выплат является неправильным шагом.

"Непосредственным следствием станет резкий рост детской бедности в этой стране. Мы знаем, что подавляющее большинство находящихся здесь украинских беженцев — это женщины и их дети. Поэтому это действительно довольно отвратительный шаг, довольно циничный шаг со стороны правительства", — подчеркнул он.

Ожидается, что размер денежной помощи будет снижен до около 39 евро в неделю. Новации коснутся 19 тысяч беженцев, в то время как с начала войны с РФ в феврале 2022 года в Ирландию перебралось около 80 тысяч украинских граждан. Сейчас выплаты составляют 232 евро в неделю.

Последствия сокращения выплат для украинцев

Власти объясняют, что снижение размера финансовой помощи приблизит Ирландию к денежным выплатам во Франции. В этой стране беженцам платят около 48 евро в неделю. В то же время, без размещения беженцы получают около 99 евро в неделю.

Также в Германии помощь равна 563 евро в месяц, а выплата для детей составляет 470 евро, то есть где-то 120 евро в неделю. Однако правительство Ирландии заявляет, что предлагаемое сокращение выплат по соцобеспечению поставит страну в один ряд с большинством государств еврозоны.

"Это шаг, направленный на две вещи: поставить нас в один ряд с нашими европейскими коллегами по всему Союзу, а также убедиться, что все украинские получатели временной защиты здесь находятся в одном ряду. Поэтому это не зависит от того, когда вы прибыли в Ирландию, все получат то же самое", — сообщил Уард-Файн из политической партии Gael.

По словам экспертов, соответствующие изменения, по всей видимости, оттолкнут многих украинцев от мысли о переезде в Ирландию. Также дефицит жилья в ирландской экономике остается проблемой для правительства.

Что еще стоит знать

Напомним, в Германии оппозиция выступает за отмену государственной помощи для нетрудоустроенных украинских беженцев. Ожидается, что это станет действенным стимулом для поиска работы.

Ранее мы писали, что летом 2024 года власти Польши ужесточили требования к оказанию поддержки украинским беженцам. Речь идет об отмене единовременных выплат и сворачивании других программ.