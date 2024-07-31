Ощадбанк просять передбачити можливість закриття рахунків онлайн

Жінка з телефоном. Фото: inPoland.net.pl

Українські біженці, які є клієнтами державного "Ощадбанку", звернулися до адміністрації фінустанови з проханням дати можливість дистанційного закриття рахунків. У банку досі діє вимога особистої присутності під час відповідної процедури у відділенні, де було видано картку.

Про це йдеться у повідомленні на порталі "Мінфін".

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Неможливість закриття рахунків онлайн в Ощадбанку

Як йдеться в одній зі скарг, клієнтка, яка відкрила картку у відділенні за адресою Донецька область, Краматорськ, вул. Двірцева, 47, перебуває за кордоном. Послугами банку не користується тривалий час. Вона здивована тим, що під час війни адміністрація фінустанови не передбачила можливість дистанційного закриття рахунків.

"Шановна адміністраціє Ощадбанку, Я, звертаюся до вас зі скаргою щодо незадовільного обслуговування вашого банку. Вже більше двох років я не користуюся карткою вашого банку, оскільки знаходжусь за межами країни. Однак, я стикаюся з великими труднощами при спробах закрити свій рахунок", — йдеться у повідомленні.

Українка обурена, що банк є єдиним, в якому немає можливості закрити рахунок онлайн. У сучасному світі, де майже всі послуги можна отримати дистанційно, така відсутність онлайн-сервісу викликає величезні незручності для клієнтів, особливо тих, хто перебуває за кордоном, заявила жінка.

"Я наполягаю на тому, щоб адміністрація банку переглянула свої послуги і впровадила можливість закриття рахунків онлайн. Це значно підвищить рівень обслуговування клієнтів і відповідатиме сучасним стандартам банківської сфери. Сподіваюся на ваше розуміння та швидке вирішення цього питання", — зазначила вона у скарзі.

Скарга. Джерело: Мінфін

Що кажуть в Ощадбанку

Представники банку поки що не відреагували на скаргу та не дали пояснень щодо ускладненої процедури закриття карток.

Раніше з аналогічними скаргами звертались інші клієнти банку, розповідаючи, як довелося їхати заради закриття рахунків фізособи-підприємця (ФОП) у "гарячі точки".

У фінустанові визнали, що закриття рахунку дійсно можливе тільки у відділенні, де його було відкрито, однак є виняток. Так, якщо на рахунку немає коштів та відсутня заборгованість, то його можна закрити у будь-якому відділенні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше в Ощадбанку пояснили, як перевипустити банківську карту за кордоном. Йдеться про ситуації, коли з якихось причин втрачено картку, адже термін їхньої дії продовжено.

Раніше ми писали, що українка втратила кошти в терміналі Ощадбанку, намагаючись оплатити комунальні послуги з картки померлої матері. Повернути кошти виявилося цілою проблемою, адже подати заяву про їх повернення можна тільки, вступивши в спадок через пів року, а інформація у терміналі зникає через три місяці.