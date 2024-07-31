Біженці у Польщі — на яку допомогу можна розраховувати після скорочення виплат

Центр допомоги у Любліні. Фото: EPA-EFE

Влітку 2024 року влада Польщі посилила вимоги до надання підтримки українським біженцям. Йдеться про скасування одноразових виплат та згортання інших програм.

Про те, на яку допомогу можуть розраховувати українці, повідомляє РБК-Україна.

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Зміни в наданні допомоги біженцям у Польщі

У липні запрацювали зміни в законодавстві щодо надання допомоги біженцям у Польщі. А саме:

скасували одноразову грошову допомогу для новоприбулих громадян у 300 злотих або 70 євро ;

; припинили дію програми з безплатного розміщення біженців у приватних оселях.

Раніше за надання житла та базового харчування власникам держава надавала компенсації у 40 злотих на добу (9,4 євро) за кожного громадянина.

Тепер безплатне розміщення надається тільки у колективних центрах від місцевих органів влади. Для того, щоб поселитися, потрібно звернутися у воєводське управління. Ще існують ініціативи з розміщення у готелях, однак їх фінансують гуманітарні організації.

Скільки коштує проживання у центрах для мігрантів

Тепер у колективних центрах за перебування більш ніж 120 днів біженцям треба платити частково за проживання та харчування. Йдеться про суму до 60 злотих або 14 євро за добу. Проте така вимога не стосується вразливих категорій громадян. За дітей у колективних центрах стягують по 15 злотих або 3,5 євро на день.

Є пропозиції безкоштовного житла, які публікують у соціальних мережах, наприклад, у групах соцмережі Facebook:

"Mam mieszkanie, dom, pokój dla Ukrainy";

"Pomoc dla Ukrainy";

"PODAJĘ DŁOŃ UKRAINIE".

Програма допомоги "800+"

Також діє програма допомоги "800+". Гроші у розмірі 800 злотих надають українцям з дітьми. Це допомога для батьків або тимчасових опікунів дітей. Її можуть отримати ті громадяни України, які в’їхали на територію країни після 23 лютого 2022 року.

Однак надалі вимоги посилять, і якщо діти не ходитимуть на навчання до польських шкіл, то і цю виплату скасують.

Тимчасовий захист українців у Польщі продовжили до кінця вересня 2025 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям у Польщі запропонують нову програму фінансової допомоги, спрямовану на виїзд із колективних притулків та самостійну оплату житла. Кошторис відповідного проєкту сягає 22 мільйонів євро.

Також ми писали, що у Німеччині опозиція виступає за скасування державної допомоги для непрацевлаштованих українських біженців. Очікується, що це стане дієвим стимулом для пошуку роботи.