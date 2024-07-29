Біженці у Німеччині — частину українців можуть позбавити допомоги

Українці у Німеччині. Фото: dyvys.info

У Німеччині опозиція виступає за скасування державної допомоги для непрацевлаштованих українських біженців. Очікується, що це стане дієвим стимулом для пошуку роботи.

Про це повідомляє видання медіагрупи Funke.

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Ініціатива скасування виплат для українців у Німеччині

За словами генерального секретаря найбільшої опозиційної німецької партії Християнсько-демократичний союз Карстена Ліннеманна, у Німеччині налічується величезна кількість людей, які принципово не бажають працювати. Він вважає, що скорочення соціальних виплат не підштовхує громадян до пошуку роботи, тому потрібно зовсім їх скасувати.

"Необхідно повністю скасувати підтримку базового доходу", — заявив Ліннеманн.

Він навів приклад інших європейських країн. Так, у багатьох країнах працюють понад 50% українських громадян, де виплати або суттєво скорочені, або скасовані зовсім, тоді як у Німеччині, де найвищі виплати для біженців, лише 25% людей працюють.

На переконання політика, справа саме у відсутності стимулів з боку уряду спонукати українців шукати роботу.

"Українці також захищають нашу свободу. Але якщо є вигода, то вона пов'язана з чимось натомість. Це стосується і працевлаштування", — повідомив він.

Раніше німецький канцлер Олаф Шольц повідомив, що українські біженці з посвідкою на проживання і роботою зможуть залишитися в країні надалі, тому закликав працевлаштовуватися.

Скільки українців у Німеччині мають роботу

Як свідчить інформація Міністерства праці, з-поміж понад одного мільйона українських біженців у Німеччині кількість осіб працездатного віку перевищує 800 тис. осіб. Проте лише близько чверті з них мають роботу.

Як зазначається, постійну роботу мають 187 тис. українців, 47 тис. — мають тимчасову роботу. Тобто загалом 234 тис. українців, які працюють.

У середньому українці в Німеччині заробляють 1 334 євро чистими за місяць.

Що ще варто знати

Нагадаємо, як випливає з нового дослідження Gradus Research, більшість українських біженців у майбутньому збираються повернутися додому. Причиною називають неможливість адаптуватися до життя в нових країнах.

Також ми писали, що українцям у Польщі запропонують нову програму фінансової допомоги, спрямовану на виїзд із колективних притулків та самостійну оплату житла. Кошторис відповідного проєкту сягає 22 мільйонів євро.