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Ірландія уріже допомогу для українців — скільки платитимуть з 1 вересня

5 серпня 2024 13:40
Ксенія Симонова - Редактор
Біженці в Ірландії — влада скоротить допомогу для українців з 1 вересня
Люди на вулицях ірландського міста. Фото: pexels
Ксенія Симонова - Редактор

Влада Ірландії планує суттєво згорнути широку програму соціальної підтримки українських біженців. Зміни запрацюють з 1 вересня 2024 року.

Про це повідомляють журналісти EuroNews.

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За планами уряду, щотижневу державну допомогу хочуть знизити у кілька разів.

Водночас, ліві партії незгодні з таким рішенням, стверджуючи, що це погіршить ситуацію з бідності і стане політичним маневром для відволікання від інших внутрішніх проблем в країні.

За словами Пола Мерфі з партії People Before Profit Party, найбільше в країні зареєстровано саме українських жінок та дітей, тому скорочення їм виплат є неправильним кроком.

"Безпосереднім наслідком стане різке зростання дитячої бідності в цій країні. Ми знаємо, що переважна більшість українських біженців, які перебувають тут, — це жінки та їхні діти. Тож це справді досить огидний крок, досить цинічний крок з боку уряду", — наголосив він.

Очікується, що розмір грошової допомоги знизять до близько 39 євро на тиждень. Новації торкнуться 19 тисяч біженців, тоді як з початку війни з РФ у лютому 2022 року в Ірландію перебралося близько 80 тисяч українських громадян. Зараз виплати становлять 232 євро на тиждень.

Наслідки скорочення виплат для українців

Влада пояснює, що зниження розміру фінансової допомоги наблизить Ірландію до грошових виплат у Франції. В цій країні біженцям платять близько 48 євро на тиждень. Водночас, без розміщення вони отримують близько 99 євро на тиждень.

Також у Німеччині допомога дорівнює 563 євро на місяць, а виплата для дітей становить 470 євро, тобто десь 120 євро на тиждень. Однак уряд Ірландії заявляє, що пропоноване скорочення виплат із соцзабезпечення поставить країну в один ряд із більшістю держав єврозони.

"Це крок, спрямований на дві речі: поставити нас в один ряд з нашими європейськими колегами по всьому Союзу, а також переконатися, що всі українські отримувачі тимчасового захисту тут перебувають в одному ряду. Тож це не залежить від того, коли ви прибули до Ірландію, всі отримають те саме", — повідомив Уард-Файн із політичної партії Gael.

За словами експертів, відповідні зміни, очевидно, відштовхнуть багатьох українців від думки про переїзд в Ірландію. Також нестача житла в ірландській економіці залишається проблемою для уряду.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Німеччині опозиція виступає за скасування державної допомоги для непрацевлаштованих українських біженців. Очікується, що це стане дієвим стимулом для пошуку роботи.

Раніше ми писали, що влітку 2024 року влада Польщі посилила вимоги до надання підтримки українським біженцям. Йдеться про скасування одноразових виплат та згортання інших програм.

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