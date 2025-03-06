Официальная работа — украинцам объяснили, почему нужно платить взносы в 2025 году

Гривны в руках. Фото: УНИАН

Для работодателей неофициальное, то есть "серое", трудоустройство интересно прежде всего из-за возможности экономить на налогах и отчислениях, которые им нужно делать из своего фонда оплаты труда. Однако для украинцев официальное трудоустройство гарантирует социальную защиту и уверенность в будущем.

Об этом отметили в Министерстве социальной политики.

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Как официальная работа влияет на пенсии

Как пояснили в ведомстве, человек, если решает трудоустроиться неофициально, то фактически лишает себя права на достойную пенсию. Зато те, кто получают официальную зарплату и платит взносы в полном объеме, формируют свое будущее.

"Чем больше размер взносов — тем выше пенсия. Например, работник со средней зарплатой, который платит взносы в течение 35 лет, получит значительно более высокую пенсию, чем тот, кто всю жизнь платил только минимум", — рассказали в пресс-службе.

В Минсоце отмечают, что размер будущей пенсии напрямую зависит от объема единого взноса, который ежемесячно уплачивается с вашей заработной платы.

"Чем больше взнос, и чем дольше вы его платите, — тем выше будет ваша пенсия после достижения пенсионного возраста", — добавили в Министерстве социальной политики.

Индексация пенсий в 2025 году — что известно

Пересчитанные выплаты пенсионеры начали получать с 4 марта. Ранее сообщалось, что показатель индексации составит 11,5%.

Поэтому размер пенсии в среднем вырастет на 556 грн, а средняя пенсия граждан составит 6 345 грн, а не 5 768 грн.

Увеличенные выплаты в 2025 году будут получать почти 10 млн пенсионеров.

Напомним, что в марте украинцы получат повышенную пенсию не только из-за индексации. Все потому, что некоторым пенсионерам выплатят надбавки.

Также мы рассказывали, кем лучше работать украинцам, чтобы получать высокие пенсии. Речь идет о выплатах не менее 50% от зарплаты, тогда как другие граждане могут рассчитывать на 30% от уровня дохода.