Пенсії з 1 березня — кому призначать доплати у майже 1 тис. грн

Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

В Україні у березні 2025 року деякі пенсіонери мають право оформити надбавку у розмірі майже 1 тис. грн. Відповідна щомісячна доплата передбачена для самотніх пенсіонерів, яким потрібен сторонній догляд.

Про таку норму йдеться у законі №646-IX.

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Право на доплату у майже 1 тис. грн регулює закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб". Серед критеріїв до тих, хто може претендувати на відповідну щомісячну надбавку до пенсії:

громадянам виповнилося більше ніж 80 років і вище;

пенсіонер проживає в оселі самостійно;

через стан здоров’я громадянин потребує регулярного догляду сторонніх осіб;

людина отримує пенсію за віком.

Проте, якщо громадянин отримує пенсію з інвалідності, то не матиме права на такий вид доплати. Водночас необхідність стороннього догляду повинна мати документальне підтвердження від лікарів.

Розмір надбавки та як оформити

Згідно з нормами законодавства, розмір доплати для самотніх пенсіонерів, яким потрібен сторонній догляд, становить 40% від прожиткового мінімуму особам, котрі втратили працездатність.

У 2025 році розмір прожиткового мінімуму не переглядали. Він становить 2,36 тис. грн. З огляду на цю суму, частка у 40% становитиме 944 грн.

Для того, щоб оформити відповідну доплату, пенсіонери мають подати до Пенсійного фонду України (ПФУ) заяву та деякі документи:

довідку від лікарсько-консультативної комісії, де буде підтверджено потребу у постійному сторонньому догляді;

паспорт громадянина;

ідентифікаційний номер;

витяг з ПФУ про те, що пенсіонеру не надають надбавку з догляду до пенсії.

Раніше ми розповідали, що українцям у березні проіндексують пенсії. Виплати мають зрости у близько 10 млн громадян на 11,5%, мінімально на 100 грн.

Також ми писали про те, що українці мають право на надбавку за проживання у гірській місцевості. Така спеціальна виплата буде дорівнювати 20%.