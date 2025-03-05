Індексація пенсій 2025 — в уряді сказали, коли чекати оновлених виплат

Індексація пенсій — коли нарахують оновлені виплати
Цьогорічна індексація пенсій в Україні вже відбулася. Оновлені виплати громадяни почнуть отримувати з 4 березня.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики.
Хто отримає оновлені виплати, та як зміниться розмір середньої пенсії після індексації
У відомстві зазначили, що розмір виплат збільшиться у понад 10 млн пенсіонерів. Показник індексації становить 11,5%.
"Після індексації пенсії в середньому зростуть на 556 грн, а розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5 789 грн до 6 345 грн", — зауважили в Мінсоці.
ВІдомо, що індексація торкнеться:
- 9,2 млн пенсіонерів, які отримують кошти на загальних підставах;
- 672 тисячі пенсіонерів силових відомств;
- 98 тисяч осіб, які мають пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- 79,6 тисячі пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати;
- 23,4 тисячі пенсіонерів-колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців.
Крім того, у березні відбудеться індексація щомісячних страхових внесків для 158 тисяч потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Також це стосується осіб, у яких є право на страхові виплати, якщо потерпілий помер.
Раніше ми розповідали, коли держава перерахує пенсії працюючим пенсіонерам. Зауважимо, що що перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів — це не індексація (підвищення у зв'язку з інфляцією в країні), а важлива особиста ініціатива пенсіонера підвищити розмір виплати.
Також нагадаємо про надбавки до пенсій, які можна отримати у березні 2025 року. Додаткові суми грошей виплатять лише за умови виконання певних критеріїв.
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