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Індексація пенсій — коли нарахують оновлені виплати

5 березня 2025 16:22
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Індексація пенсій 2025 — в уряді сказали, коли чекати оновлених виплат
Гроші в конверті. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Цьогорічна індексація пенсій в Україні вже відбулася. Оновлені виплати громадяни почнуть отримувати з 4 березня.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики

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У відомстві зазначили, що розмір виплат збільшиться у понад 10 млн пенсіонерів. Показник індексації становить 11,5%. 

"Після індексації пенсії в середньому зростуть на 556 грн, а розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5 789 грн до 6 345 грн", — зауважили в Мінсоці. 

ВІдомо, що індексація торкнеться:

  • 9,2 млн пенсіонерів, які отримують кошти на загальних підставах; 
  • 672  тисячі пенсіонерів силових відомств;
  • 98 тисяч осіб, які мають  пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • 79,6 тисячі пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати;
  • 23,4 тисячі пенсіонерів-колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців.

Крім того, у березні відбудеться індексація щомісячних страхових внесків для 158 тисяч потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Також це стосується осіб, у яких є право на страхові виплати, якщо потерпілий помер.

Раніше ми розповідали, коли держава перерахує пенсії працюючим пенсіонерам. Зауважимо, що що перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів — це не індексація (підвищення у зв'язку з інфляцією в країні), а важлива особиста ініціатива пенсіонера підвищити розмір виплати.

Також нагадаємо про надбавки до пенсій, які можна отримати у березні 2025 року. Додаткові суми грошей виплатять лише за умови виконання певних критеріїв.

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