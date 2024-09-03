Курс доллара, евро и злотого сегодня 3 сентября

Мужчина проходит возле пункта обмена валют. Фото: Новини.LIVE

Курс валют к утру 3 сентября продолжает меняться. По данным НБУ, доллар дорожает, евро дешевеет, а злотый остался на том же уровне.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Официальный курс валют

Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

доллар — 41,09 грн (+0,04);

евро — 45,46 грн (-0,04);

злотый — 10,63 грн (0,00).

Курсы валют от Нацбанка. Фото: скриншот с сайта НБУ

Курс валют на "черном" рынке

Курс доллара в отношении гривны на "черном" рынке составил 41,33 – 41,40 грн.

В это же время "черный" курс евро составляет 45,64 - 45,75 грн.

Курс злотого против гривны на "черном рынке" составил 10,30 – 10,48 грн.

Курс валют в банках

В украинских банках сегодня такой курс валют. ПриватБанк покупает доллар за 40,80 (0,00) грн, а продает за 41,40 (0,00). В свою очередь доллар при покупке в Райффайзен Банке стоит 41,00 (0,00), при продаже — 41,47 (0,00). Ощадбанк покупает доллар за 41,05 (-0,05), продает — за 41,60 (-0,20). В то же время Укрсиббанк покупает американскую валюту за 40,95 (0,00) грн, а продает за 41,50 (0,00). В Universal Bank доллар на том же уровне, при покупке стоит 40,40 (0,00) грн, при продаже — 41,40 (0,00).

Между тем с европейской валютой изменений больше. В частности, ПриватБанк покупает евро за 45,05 (-0,05) грн, продает за 46,05 (-0,05). В то же время евро при покупке в Райффайзен Банке стоит 45,10 (-0,10), а при продаже — 45,88 (-0,19). Ощадбанк сегодня покупает евро за 45,55 (-0,10), а продает — за 46,45 (-0,10). В двух других банках стоимость осталась та же. В частности, Укрсиббанк покупает евровалюту за 45,50 (0,00) грн, а продает за 46,40 (0,00). В Universal Bank евро при покупке стоит 44,40 (0,00) грн, а в продаже — 45,90 (0,00).

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Прогноз курса доллара

По словам начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, в период со 2 по 8 сентября основные колебания валютного курса могут варьироваться в пределах 41,10-41,40 грн за доллар. В те же время, валютный коридор на межбанковском рынке, вероятно, составит 41,00-41,60 грн за доллар, тогда как на наличном рынке курс будет колебаться в диапазоне 41,20-41,80 грн за доллар.

В комментарии РБК-Украина Лесовой отметил, что новые валютные условия обеспечат определенную стабильность и предсказуемость. Благодаря режиму управляемой гибкости, который будет оставаться в действии, вероятность резких и неожиданных колебаний курса будет сведена к минимуму.