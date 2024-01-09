Ціни на овочі в Україні станом на січень 2024 року

Овочевий відділ у супермаркеті Фото: thetimes.co.uk

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

З настанням 2024 року змінилися ціни на багато продуктів в українських магазинах. У зв'язку з сезонними, політичними та економічними чинниками, вартість продуктів у супермаркетах до Нового року здебільшого зростала. Втім, експерти підкреслюють, що найближчим часом вартість товарів на полицях магазинів буде відносно стабільною. Крім того, після свят ціни на деякі товари, навпаки, можуть дещо знизитись.

Новини.LIVE проаналізували ціни на овочі в Україні у січні та розповідають, як змінилась їх вартість у 2024 році.

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Що відбувається з цінами на продукти в Україні

На думку економічного експерта та члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзіна, наразі можна передбачити зміни цін на основні продукти харчування лише до весни 2024 року.

Конкретно, якщо говорити про борщовий набір, на початку 2024 року має бути невелике підвищення — 2-3% щомісяця. Експерт наголошує, що це пояснюється тим, що овочі та фрукти в даний час зберігаються на спеціалізованих складах, де забезпечується необхідна температура для збереження продуктів, що, у свою чергу, потребує фінансових витрат.

Приблизно на початку березня на українських прилавках з'являться свіжі овочі та фрукти нового врожаю. На думку експерта, це можуть бути як продукти парникового вирощування, так і імпортні поставки. Втім однозначно очікується, що ціни на молоді овочі будуть значно вищими.

Як повідомляють аналітики проекту EastFruit, наразі українські виробники знову підвищили оптові ціни на картоплю. Ця динаміка вже позначилась на роздрібних цінах, які за перший тиждень поточного року піднялися до 15-20 грн/кг, що в середньому на 11% вище, ніж наприкінці 2023 року.

Основною причиною нового подорожчання, на думку експертів, є зменшення пропозиції картоплі від місцевих фермерів. Багато хто з них, не маючи коштів для довгострокового зберігання, завершив продаж ще в першій половині поточного сезону.

Оптові компанії висловлюють невдоволення відсутністю достатніх обсягів якісної картоплі у місцевих господарствах. Фермери, у свою чергу, пов'язують проблеми з якістю картоплі з несприятливими погодними умовами в період збирання, зазначаючи, що тривалі дощі позначилися на товарному вигляді картоплі та її зберіганні. Виробники також зазначають, що посадковий матеріал, що використовується в 2023 році, залишав бажати кращого. В результаті поточні оптові ціни на картоплю в Україні в середньому на 3,9 рази вищі, ніж на початку січня минулого року.

Є певні проблеми в Україні і з солодким перцем. За словами фахівців через війну у 2022 році ринок скоротився на 38%, при цьому обсяг імпорту зменшився більш ніж удвічі — до 12,3 тис. тонн, а виробництво знизилося на 33% — до 1086 тис. тонн.

Експерти пояснюють зменшення обсягів виробництва міграцією населення та окупацією ключових продовольчих територій України, що призвело до збільшення цін на овочі.

Як змінилися ціни на овочі в Україні

Для аналізу зміни цін на овочі в Україні ми використали дані з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін".

Як змінилися ціни на овочі у січні. Інфографіка

Порівняння цін на продукти в Україні (1 грудня 2023 — 4 січня 2024 року) Назва продукту Ціна у грн станом на 1 грудня 2023 Ціна у грн станом на 4 січня 2024 року Різниця цін Печериці 1 кг 134,32 121,40 -9,6% Цибуля ріпчаста 1 кг 15,54 17,12 +10,1% Цибуля зелена 100 гр 39,25 42,63 +8,6% Цибуля порей 1 кг 88,52 94,80 +7,1% Петрушка 100 гр 32,49 35,40 +8,9% Кріп 100 гр 40,68 39,45 -3% Капуста молода 1 кг 36,39 36,18 -0,5% Капуста білокачанна 1 кг 12,36 14,74 +19,2% Картопля 1 кг 17,38 22,95 +32% Картопля молода 1 кг 24,65 31,90 +29,4% Картопля рожева 1 кг 20,89 28,63 +37% Морква 1 кг 11,80 15,40 +30,5% Огірки гладкі 1 кг 106,87 102,40 -4,1% Огірки колючі 1 кг 99,90 99,90 - Огірки тепличні 1 кг 84,40 67,90 -19,5% Перець болгарський жовтий 1 кг 159,68 174,20 +9% Свинина ребра 1 кг 189,93 190,45 +0,2% Помідори червоні 1 кг 86,27 90,95 +5,4% Помідори рожеві 1 кг 97,44 142,00 +45,7% Буряк 1 кг 12,36 17,39 +40,6%

Як бачимо, після Нового року здорожчання торкнулося практично всіх видів овочей. Лише декілька позицій зі списку втратили в ціні в порівнянні з груднем 2023 року. Найбільше здешевшали тепличні огірки — на 9,2%. Найбільше зростання вартості продемонстрували рожеві помідори — на 45,7%.

Нагадаємо, ми проаналізували вартість набору для приготування картопляних дерунів з грибами та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року. Крім того, таким же чином ми порівняли ціни продуктів на голубці. Приготувати їх восени вийде дорожче. Також восени дороже буде коштувати домашня піца та м'ясо по-французьки.