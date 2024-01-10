Ціни на м'ясо та м'ясні продукти в Україні станом на січень 2024 року

М'ясний відділ у супермаркеті Фото: welt.de

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Настав 2024 рік, а разом з ним змінились і ціни в українських магазинах. На жаль, через сезонний фактор та економічні чинники, вартість продуктів в супермаркетах до Нового року переважно зростала. Втім, після свят ціни на деякі товари, навпаки, можуть дещо знизитись.

Новини.LIVE проаналізували ціни на м'ясо та м'ясні продукти в Україні у січні та розповідають, як змінилась їх вартість у 2024 році.

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Що відбувається з цінами на продукти в Україні

У Міністерстві агрополітики вважають, що наступного року ціни на основні продукти в Україні будуть переважно стабільними. Проте це передбачається виключно для продукції внутрішнього виробництва країни.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. За його словами, у 2024 році можливі традиційні коливання цін в Україні, проте він наголосив, що продукція внутрішнього виробництва високої якості буде доступною для всіх споживачів. Також він відзначив зниження цін на цукор та соняшникову олію.

"Є стабільна ситуація порівняно з минулим роком — буквально 5% коливань — по м'ясу і молочній продукції. Це ми говоримо за українську продукцію. Ми поділяємо, оскільки імпорт дорогий через логістику. Але в нас із виробництвом кормів не повинно бути проблем, тому в принципі за основними блоками вітчизняної продукції має бути стабільна ситуація наступного року. Цілком можливо, що будуть традиційні, але незначні сезонні коливання. Але не більше того", — зазначив він.

У Торгово-промисловій палаті України звучать песимістичніші прогнози. Там попереджають про складну ситуацію у 2024 році, очікуючи дефіциту деяких продуктів та значного підвищення цін. Про це повідомляє віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран.

За його словами, загалом відсутні значні економічні ризики для різкого підвищення цін на продукти в поточному році; під загрозою опиняються лише певні товари.

Він підкреслив, що в країні спостерігається відмінний урожай зерна, і де є зерно, там також є хлібобулочні та макаронні вироби, комбікорми, а відтак основний вид м'яса, який також широко вживається українцями — курятина. У зв'язку з цим виробники курятини не передбачають збільшення вартості своєї продукції.

Тим не менш, у країні зберігаються ризики подальшого збільшення інфляції та негативного впливу на ціни перебоїв з електроживленням.

"Звісно, буде інфляційний компонент, буде вплив війни та ризиків блекаутів... З економічної точки зору немає причин для різких коливань цін, тому не варто панікувати і робити запаси", — наголосив він.

Михайло Непран попередив про подальше збільшення цін на деякі товари на українському ринку, серед яких:

Шоколад.

Кондитерські вироби

Імпортована риба

Морепродукти

На його думку, страйки на польскому кордоні можуть призвести до блокування постачання імпортованої сировини, зокрема, можливий дефіцит какао-бобів. Страйки також можуть призвести до підвищення цін на ввезену рибу та морепродукти. Також у світовому масштабі прогнозується дефіцит какао-бобів, і вже зараз їхня вартість утримується на багаторічних максимумах.

Як змінилися ціни на м'ясо та м'ясні продукти в Україні

Для аналізу зміни цін на м'ясо та м'ясні продукти в Україні ми використали дані з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін".

Як змінилися ціни на м'ясо та ковбасу у січні. Інфографіка

Порівняння цін на продукти в Україні (1 грудня 2023 — 4 січня 2024 року) Назва продукту Ціна у грн станом на 1 грудня 2023 Ціна у грн станом на 4 січня 2024 року Різниця цін Ковбаса сирокопчена "брауншвейська" 1 кг 742,39 817,75 +10,1% Ковбаса варено-копчена "салямі" 1 кг 247,64 253,10 +2,2% Ковбаса варена "лікарська" 1 кг 337,15 310,07 -8% Ковбаса варена "молочна" 400 гр 117,96 116,86 -0,9% Бекон 1 кг 407,60 409,01 +0,3% Буженина 1 кг 496,93 498,10 +0,2% Яловичина гуляш 1 кг 252,70 254,82 +0,8% Яловичина ребра 1 кг 157,01 157,95 +0,5% Курятина стегно 1 кг 116,70 127,00 +8.8% Курятина гомілка 1 кг 81,39 77,45 -4,8% Курятина філе 1 кг 158,14 146,63 -7,2% Свинина грудинка 1 кг 186,12 188,77 +1,4% Свинина лопатка 1 кг 183,17 183,23 - Свинина ошийок 1 кг 244,52 244,08 -0,1% Свинина підчеревина 1 кг 187,99 191,73 +1,9% Свинина ребра 1 кг 189,93 190,45 +0,2% Свинина шашлик 1 кг 215,55 210,08 -2,5% Сало домашнє 1 кг 245,44 259,00 +5,5% Сало солоне 1 кг 251,18 243,99 -2,8%

Як бачимо, після Нового року здорожчання торкнулося практично всіх видів м'ясних продуктів. Лише декілька позицій зі списку втратили в ціні в порівнянні з груднем 2023 року. Найбільше здешевшала "лікарська" ковбаса — на 8%. Найбільше зростання вартості продемонструвала "брауншвейська" ковбаса — 10,1%

Нагадаємо, ми проаналізували вартість набору для приготування картопляних дерунів з грибами та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року. Крім того, таким же чином ми порівняли ціни продуктів на голубці. Приготувати їх восени вийде дорожче. Також восени дороже буде коштувати домашня піца та м'ясо по-французьки.