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Главная Финансы Инфляция в Украине растет: при чем здесь деньги от международных партнеров

Инфляция в Украине растет: при чем здесь деньги от международных партнеров

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 21:30
Инфляция в Украине: почему цены растут и при чем здесь международная финпомощь
Прохожие на улице, мужчина возле отделения банка, деньги в конверте. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Деньги, которые Украина получает от международных партнеров, стимулируют инфляцию внутри страны. Всю финансовую помощь страна направляют на социальные программы, поскольку эта часть расходов находится в дефицитной зоне. Параллельно в Украине выплаты увеличиваются, что приводит к обновлению цен.

Об этом в интервью Новини.LIVE заявил экономист и советник президента Украины в 2019-2024 годах Олег Устенко.

Инфляция и международная финпомощь

Чтобы цены не росли, должен происходить параллельный процесс, который заключается в развитии экономики. Тогда инфляция будет компенсироваться экономическим ростом. Но экономика Украины в 2026 году вырастет на 1,5% или меньше. К тому же инфляция распределена между различными группами населения.

"Тот, кто получает меньшие доходы, для него инфляция будет более высокой, а подорожание сильнее будут бить по кошельку. Поэтому для тех, кто в месяц выделяет себе по 10 00 долларов, инфляция будет совсем другой", — сказал Устенко.

Как можно сдерживать инфляцию

Эксперт добавил, что правительство в условиях ограниченного бюджета должно сконцентрироваться на помощи наиболее уязвимым категориям населения:

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  • одиноким людям;
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  • ветеранам;
  • пенсионерам.

"Не может быть такого, что экономика в плохом состоянии, а социальная жизнь прекрасна. Если будут серьезные проблемы с финансовой стабильностью—- это будет тянуть вниз весь социальный сектор", — отметил Олег Устенко.

Соответственно, по мнению эксперта, государству сейчас важно заниматься экономикой, а не решать, как помочь всем.

Как сообщали Новини.LIVE, финансист Алексей Кущ в своей колонке объяснил, почему гривна девальвирует медленно. По его словам, на изменения на валютном рынке больше всего влияют два фактора.

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финансовая помощь инфляция война в Украине
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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