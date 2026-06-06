Инфляция в Украине: почему цены растут и при чем здесь международная финпомощь

Инфляция в Украине растет: при чем здесь деньги от международных партнеров
Деньги, которые Украина получает от международных партнеров, стимулируют инфляцию внутри страны. Всю финансовую помощь страна направляют на социальные программы, поскольку эта часть расходов находится в дефицитной зоне. Параллельно в Украине выплаты увеличиваются, что приводит к обновлению цен.
Об этом в интервью Новини.LIVE заявил экономист и советник президента Украины в 2019-2024 годах Олег Устенко.
Инфляция и международная финпомощь
Чтобы цены не росли, должен происходить параллельный процесс, который заключается в развитии экономики. Тогда инфляция будет компенсироваться экономическим ростом. Но экономика Украины в 2026 году вырастет на 1,5% или меньше. К тому же инфляция распределена между различными группами населения.
"Тот, кто получает меньшие доходы, для него инфляция будет более высокой, а подорожание сильнее будут бить по кошельку. Поэтому для тех, кто в месяц выделяет себе по 10 00 долларов, инфляция будет совсем другой", — сказал Устенко.
Как можно сдерживать инфляцию
Эксперт добавил, что правительство в условиях ограниченного бюджета должно сконцентрироваться на помощи наиболее уязвимым категориям населения:
- одиноким людям;
- ВПЛ;
- ветеранам;
- пенсионерам.
"Не может быть такого, что экономика в плохом состоянии, а социальная жизнь прекрасна. Если будут серьезные проблемы с финансовой стабильностью—- это будет тянуть вниз весь социальный сектор", — отметил Олег Устенко.
Соответственно, по мнению эксперта, государству сейчас важно заниматься экономикой, а не решать, как помочь всем.
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