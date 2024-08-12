Зарплаты в Украине — работодателей ждет наказание за уклонение от индексации

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unsplush

В Украине в 2024 году работодатели должны осуществить индексацию заработной платы своим работникам. Осовременивание выплат коснется предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности, включая ФЛП.

О том, что ждет работодателей, которые не повысят зарплату, пишет издание "Факты".

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Индексация заработной платы в 2024 году

По правилам, индексацию денежных доходов производят, когда индекс потребительских цен превышает порог индексации 103%.

Осовремениванию выплат подлежат доходы населения в рамках прожиточного минимума, введенного правительством.

То есть, должна индексироваться только та часть, которая равна прожиточному минимуму трудоспособных лиц. В 2024-м показатель составляет 3028 гривен.

В 2023 году было приостановлено действие закона об индексации, однако в госбюджете-2024 нет нормы о приостановлении его действия. Учитывая это, работодатели должны индексировать зарплаты работникам.

Согласно правительственному постановлению №1078, повышение доходов граждан в связи с индексацией должно осуществляться с первого числа месяца, следующего за месяцем, когда был официально опубликован обнародуемый Госстатом индекс потребительских цен, не позднее десятого числа каждого месяца.

Таким образом, базовым месяцем начисления индексации зарплаты станет декабрь прошлого года, ведь начисления индексации возобновили с 1 января этого года. Если же в январе повышена зарплата, то базовым месяцем будет считаться январь 2024-го.

Наказание работодателей за уклонение от индексации зарплаты

Согласно украинскому законодательству, если работодатель своевременно не индексирует зарплаты работников, ему грозит привлечение к ответственности.

Финансовая санкция составит десять минимальных зарплат за каждого работника.

Также предусмотрена админответственность — взыскание от 510 до 1,7 тыс. гривен. За повторное нарушение в течение года — от 1,7 тыс. до 5,1 тыс. гривен относительно:

несовершеннолетних;

беременных женщин;

родителей-одиночек;

родителей, воспитывающих ребенка до 14 лет;

родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

"Штрафы налагаются, как правило, на директора, главного бухгалтера или ФЛП", — сообщают эксперты.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине за два года динамика заработных плат в гривне достаточно положительна, как свидетельствует официальная статистика. Однако из-за роста курса доллара украинцы существенно потеряли в доходах.

Ранее в Минобразования заявили, что из бюджета более 70% уходит на финансирование обороны. Поэтому в ближайшее время учителям не следует ожидать повышения зарплат.