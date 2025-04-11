Зарплаты в 2025 году — когда ждать осовременивания выплат

Индексация зарплат в Украине — ждать ли изменений в мае и июне
В Украине оплата труда на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от формы собственности, может подлежать индексации. Известно, ждать ли работникам осовременивания заработной платы, что зависит от индекса инфляции, в мае и июне 2025 года.
Об этом сообщает профильный портал "Бухгалтер бюджетных учреждений".
Что стоит знать об индексации в 2025 году
Право на индексацию заработной платы работников может возникать, когда индекс потребительских цен, исчисляемый нарастающим итогом, будет больше порога индексации в 103%.
При этом индекс потребительских цен привязан к индексам инфляции. Их до 10 числа каждого месяца должна обнародовать Государственная служба статистики.
Будет ли индексация зарплат в Украине в мае и июне
Как отмечают специалисты, теоретически индексировать заработную плату можно было начать с апреля текущего года, однако полученный индекс инфляции за февраль показал обратное. Показатель не превысил порог в 103%.
Согласно обнародованной информации Госслужбы статистики, индекс инфляции за март равен 101,5%. Он влияет на возможность индексации в мае.
Однако после расчета показатель снова не смог пересечь отметку в 103%, поэтому индексации зарплат в мае этого года не будет:
100,8% х 101,5% : 100 = 102,3%
Что касается возможного осовременивания сумм зарплат в июне 2025 года, то информация об этом станет известна после публикации Госслужбой статистики нового индекса инфляции.
"Будем ли индексировать зарплату в июне 2025 года? Станет известно ориентировочно 10 мая, когда появится индекс инфляции за апрель 2025 года", — добавили специалисты.
Напомним, в Гоструда напомнили права работников, имеющих проблемы со здоровьем. В некоторых случаях работодатель должен, соблюдая законодательство, выплатить зарплату в тройном размере.
Также мы писали, что некоторым работникам компании должны выплачивать денежные компенсации вместо неиспользованных отпусков. В 2025 году лишь некоторые категории граждан смогут воспользоваться правом получить деньги за отдых.
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