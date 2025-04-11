Зарплати у 2025 році — коли чекати осучаснення виплат

Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні оплата праці на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форми власності, може підлягати індексації. Відомо, чи чекати працівникам осучаснення заробітної плати, що залежить від індексу інфляції, у травні та червні 2025 року.

Про це повідомляє профільний портал "Бухгалтер бюджетних установ".

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Що варто знати про індексацію у 2025 році

Право на індексацію заробітної плати працівників може виникати, коли індекс споживчих цін, що обчислюється наростаючим підсумком, буде більшим за поріг індексації у 103%.

При цьому індекс споживчих цін прив'язаний до індексів інфляції. Їх до 10 числа кожного місяця має оприлюднювати Державна служба статистики.

Чи буде індексація зарплат в Україні у травні та червні

Як зазначають фахівці, теоретично індексувати заробітну плату можна було почати з квітня поточного року, однак отриманий індекс інфляції за лютий засвідчив протилежне. Показник не перевищив поріг у 103%.

Згідно з оприлюдненою інформацією Держслужби статистики, індекс інфляції за березень дорівнює 101,5%. Він впливає на можливість індексації у травні.

Однак після обрахунку показник знову не зміг перетнути позначку у 103%, відтак індексації зарплат у травні цього року не буде:

100,8% х 101,5% : 100 = 102,3%

Щодо можливого осучаснення сум зарплат у червні 2025 року, то інформація про це стане відома після публікації Держслужбою статистики нового індексу інфляції.

"Чи будемо індексувати зарплату у червні 2025 року? Стане відомо орієнтовно 10 травня, коли з’явиться індекс інфляції за квітень 2025 року", — додали фахівці.

Нагадаємо, у Держпраці нагадали права працівників, які мають проблеми зі здоров'ям. У деяких випадках роботодавець мусить, дотримуючись законодавства, виплатити зарплату у потрійному розмірі.

Також ми писали, що деяким працівникам компанії мають виплачувати грошові компенсації замість невикористаних відпусток. У 2025 році лише деякі категорії громадян зможуть скористатися правом отримати гроші за відпочинок.