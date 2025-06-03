Зарплаты украинцев — ждать ли индексации в июне 2025 года

Женщина держит гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинское законодательство при определенных условиях допускает проведение индексации заработных плат для работников. Известно, состоится ли начисление осовремененных выплат доходов в июне 2025 года.

Это предусмотрено нормами закона № 4059-IX "О Государственном бюджете-2025".

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Индекс инфляции и право на индексацию зарплат

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По нормам закона "О Госбюджете", определение индекса потребительских цен (ИПЦ) должно осуществляться нарастающим итогом с января текущего года. Именно от уровня соответствующего показателя зависит факт проведения индексации зарплаты.

Согласно рекомендациям Минсоцполитики в письме от 10.12.2024 № 107/0/214-24, осовременивание зарплатной платы должно считаться с февраля 2025 года, а январь нужно считать "базовым" месяцем для всех работников, независимо от даты последнего повышения должностного оклада, тогда как в 2024 году базовым считался декабрь предыдущего года.

Пересмотрят ли уровень зарплат в июне

По нормам постановления №1078 "Об утверждении Порядка проведения индексации денежных доходов населения", индексация заработной платы должна происходить, когда индекс потребительских цен нарастающим итогом превышает 103%.

По официальной информации, индекс инфляции за апрель 2025 года составил 100,7%. В предыдущие месяцы соответствующий показатель был на таком уровне:

в марте — 1,015%;

в феврале — 1,008%.

Результат подсчета свидетельствует о том, что в июне 2025 года показатель не дает право на осуществление индексации зарплаты, ведь не превышен установленный порог. А именно:

1,008 × 1,015 × 1,007 × 100 = 103,0%.

Таким образом, осовременивание зарплаты возможно в последующие месяцы, если индекс инфляции составит хотя бы 100,1%, а индекс потребительских цен — выше 103%.

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