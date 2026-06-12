Индексация зарплат в июне: кому и на сколько повысят выплаты в Украине

Сотрудники в офисе, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

В июне некоторые украинцы получат увеличенные выплаты. Закон обязывает работодателей провести индексацию заработной платы. Речь идет о тех предприятиях, где в 2026 году не повышали оклады или сделали это только в начале года — в январе или феврале.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснение Государственной службы по вопросам труда.

Как рассчитывали индексацию

Согласно законодательству, расчет индекса потребительских цен для индексации доходов начинается с 1 января 2026 года. Этот месяц автоматически считается базовой точкой — 1 или 100%.

При этом сумма индексации, сформировавшаяся по состоянию на декабрь 2025 года, в январе работникам не начисляется.

То есть если оклады не менялись, индексация накапливается с начала года.

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Для большинства предприятий, которые не пересматривали зарплаты в 2026 году, базовым является январь. Далее в расчет берут инфляцию за февраль–апрель. В итоге накопительный индекс составляет 104,2%.

Порог индексации в 103% в этом случае превышается, поэтому индексацию нужно проводить в июне 2026 года.

Какую сумму доплатят

Размер доплаты рассчитывается как разница между накопленным показателем 104,2% и базовыми 100%. То есть повышение составляет 4,2%.

Однако существует ограничение: индексация применяется только в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2026 году это 3328 грн.

Максимальная сумма выглядит так: 3328 грн × 4,2% = 139,78 грн.

То есть работник получит примерно 140 грн дополнительно, если зарплата не менялась с начала года.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому готовы платить самые высокие зарплаты в Украине. Среди наиболее высокооплачиваемых — специалисты по кибербезопасности, IT-разработчики, руководители производств, арбитражные управляющие и технические директора. Самые высокие зарплаты, до 170 тыс. грн, предлагают операторам радиочастотного контроля и отдельным узким техническим специалистам.

Также Новини.LIVE писали, что Укрпочта планирует повысить зарплаты водителям магистральных маршрутов с июня. После изменений их доход может вырасти до 65 тыс. грн в месяц. Помимо повышенной оплаты, работникам обещают стандартный соцпакет — оплачиваемый отпуск, больничные и другие гарантии.