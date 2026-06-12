Індексація зарплат у червні: кому і на скільки підвищать виплати в Україні

Працівники в офісі, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

У червні деякі українці отримають збільшені виплати. Закон зобов’язує роботодавців провести індексацію заробітних плат. Йдеться про ті підприємства, де у 2026 році не підвищували оклади або зробили це лише на початку року — у січні чи лютому.



Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пояснення Державної служби з питань праці.

Як рахували індексацію

Згідно із законодавством, обчислення індексу споживчих цін для індексації доходів починається з 1 січня 2026 року. Цей місяць автоматично вважається базовою точкою — 1 або 100%.

При цьому сума індексації, яка сформувалася станом на грудень 2025 року, у січні працівникам не нараховується.

Тобто якщо оклади не змінювалися, індексація накопичується з початку року.

Читайте також:

Для більшості підприємств, які не переглядали зарплати у 2026 році, базовим є січень. Далі у розрахунок беруть інфляцію за лютий–квітень. У підсумку накопичувальний індекс становить 104,2%.

Поріг індексації у 103% у цьому випадку перевищується, тому індексацію потрібно проводити у червні 2026 року.

Яку суму доплатять

Розмір доплати рахується як різниця між накопиченим показником 104,2% і базовими 100%. Тобто підвищення становить 4,2%.

Однак існує обмеження: індексація застосовується лише в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2026 році це 3328 грн.

Максимальна сума виглядає так: 3328 грн × 4,2% = 139,78 грн.

Тобто працівник отримає приблизно 140 грн додатково, якщо зарплата не змінювалася з початку року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому готові платити найвищі зарплати в Україні. Серед найбільш високооплачуваних — фахівці з кібербезпеки, IT-розробники, керівники виробництв, арбітражні керуючі та технічні директори. Найвищі зарплати, до 170 тис. грн, пропонують операторам радіочастотного контролю та окремим вузьким технічним спеціалістам.

Також Новини.LIVE писали, що Укрпошта планує підвищити зарплати водіям магістральних маршрутів із червня. Після змін їхній дохід може зрости до 65 тис. грн на місяць. Окрім підвищеної оплати, працівникам обіцяють стандартний соцпакет — оплачувану відпустку, лікарняні та інші гарантії.