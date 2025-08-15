Мінімальна зарплата супроводжувача ветеранів — Кабмін затвердив нову суму

Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Український уряд підвищив оплату праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Відтепер мінімальна заробітна плата таких фахівців має становити щонайменше 25 тис. грн, куди входитиме обов'язкова виплата доплат та преміальних винагород.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства економіки довкілля та сільського господарства.

Нові мінімальні зарплати супроводжувачів ветеранів

У Мінекономіки зазначили, що уряд керувався прагненням забезпечити гідну та конкурентну оплату праці фахівцям, які виконують соціально-важливу роботу із супроводу ветеранів у перехідному періоді до цивільного життя, надаючи допомогу в різних сферах. Це є ключовим пріоритетом міністерства, тому регулярно удосконалюють законодавство у відповідній сфері.

"Сьогоднішня постанова гарантує працівникам, які виконують таку соціально-важливу роботу, як супровід ветеранів, заробітну плату — не менше 25 000 грн", — йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим керівникам установ під час нарахування заробітної плати таким фахівцям потрібно буде обов'язково включати надбавки за фактично відпрацьований час.

Згідно з новою редакцією постанови уряду №868, передбачається наступне:

Розмір зарплати фахівців за виконану у повному обсязі місячну (годинну) норму праці повинен дорівнювати мінімально 25 тис. грн, з огляду на кваліфікаційну категорію (сума передбачається для фахівців без категорії, тоді як обсяг оплати праці фахівців першої-другої категорії та провідних спеціалістів очікується вищим від встановленого мінімуму). Фахівці за фактично відпрацьований час повинні отримувати надбавки у такому розмірі:

за виконання особливого характеру праці у розмірі до 50% від посадового окладу;

за виконання складної, напруженої роботи у розмірі до 50% від окладу.

Забезпечуватимуть мінімальний розмір оплати праці супроводжувачів ветеранів за рахунок виплати посадових окладів залежно від кваліфікаційної категорії, надбавок та премії на основі результатів виконаної роботи.

Що треба знати про роботу фахівців із супроводу ветеранів

Під час війни в українських громадах з'явилася необхідність у підтримці громадян, які повертаються з війни. Тому в країні офіційно запровадили спеціальну посаду — фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Їх вважають штатними працівниками комунальних установ чи закладів сфери управління сільських, селищних та міських рад.

В обов'язки таких фахівців входить різноманітна підтримка в адаптації до цивільного життя. А саме:

допомагають у супроводі за напрямами та сервісами, що передбачені для ветеранів;

надають вичерпну інформацію для ветеранів/демобілізованих осіб/членів родин щодо статусів, послуг та соцгарантій, житла, реабілітації, роботи;

забезпечують первинну психологічну допомогу, покликану запобігати потраплянню у складні життєві обставини;

здійснюють контроль за їхніми потребами, збирають аналітику та складають звіти щодо наданих послуг.

Раніше ми писали про вимоги до фахівців із супроводу ветеранів. Серед яких є вимога щодо українського громадянства та належного рівня освіти.

Також ми розповідали, що у серпні цього року українські роботодавці мають індексувати працівникам заробітну плату. Розмір осучаснення доходу становитиме близько 133 грн.