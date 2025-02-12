Индексация зарплат в 2025 году — когда ждать осовременивания выплат

Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Государственной службе по вопросам труда дали разъяснения по индексации оплаты труда для предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности, в 2025 году. Уточнение сделали в связи действием обновленных правил.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Юго-Восточного межрегионального управления Гоструда.

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Специалисты отметили, что в этом году определение индекса потребительских цен для индексации доходов украинцев должно осуществляться нарастающим итогом с 1 января, который принимается за один или сто процентов. Сумму индексации, которая сформировалась в декабре предыдущего года, в январе этого года начислять не нужно. Расчет нужно начинать с февраля. Согласно закону №4059 сохранение ранее определенной суммы индексации не предусматривается.

Так, с января будет действовать единый подход для определения индекса потребительских цен для осуществления индексации доходов работников. Учитывая это:

индекс потребительских цен в январе принимается за 1 или 100%;

январь, а не декабрь, считается "базовым" для расчета.

Что еще следует знать об индексации

Индекс потребительских цен напрямую зависит от индексов инфляции, которые ежемесячно до 10 числа обнародует Государственная служба статистики.

Право на индексацию должно возникать, когда индекс потребительских цен, исчисленный нарастающим итогом, превысит порог индексации в 103%.

Основными для индексации зарплаты являются следующие данные:

базовый месяц;

должности работников.

В Гоструда рекомендовали работодателям провести эффективную коммуникацию с работниками относительно нового механизма индексации:

в частности, объяснить, почему в январе не было индексации;

предоставить сведения, когда ожидать возобновления индексации.

Соответствующий вопрос регулирует ст. 34 закона "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

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