Індексація зарплат у 2025 році — коли чекати осучаснення виплат

Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Державній службі з питань праці дали роз’яснення щодо індексації оплати праці для підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, у 2025 році. Уточнення зробили внаслідок дії оновлених правил.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Південно-Східного міжрегіонального управління Держпраці.

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Фахівці зазначили, що цьогоріч визначення індексу споживчих цін для індексації доходів українців має провадитися наростаючим підсумком з 1 січня, який приймається за один або сто відсотків. Суму індексації, яка сформувалась у грудні попереднього року, у січні цього року нараховувати не потрібно. Розрахунок потрібно починати з лютого. Згідно із законом №4059, збереження раніше визначеної суми індексації не передбачається.

Так, з січня діятиме єдиний підхід для визначення індексу споживчих цін для здійснення індексації доходів працівників. З огляду на це:

індекс споживчих цін у січні приймається за 1 або 100%;

січень, а не грудень, вважається "базовим" для розрахунку.

Що ще варто знати про індексацію

Індекс споживчих цін безпосередньо залежить від індексів інфляції, які щомісяця до 10 числа оприлюднює Державна служба статистики.

Право на індексацію має виникати, коли індекс споживчих цін, обчислений наростаючим підсумком, перевищить поріг індексації у 103%.

Основними для індексації зарплати є такі дані:

базовий місяць;

посади працівників.

У Держпраці рекомендували роботодавцям провести ефективну комунікацію з працівниками щодо нового механізму індексації:

зокрема, пояснити, чому в січні не було індексації;

надати відомості, коли очікувати поновлення індексації.

Відповідне питання регулює ст. 34 закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

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