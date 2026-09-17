Выплаты от UNHCR: где пенсионерам и людям с инвалидностью дают до 12 300 грн в сентябре

Пожилые люди. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года у жителей еще одного южного города Украины появилась возможность получить международную денежную помощь, рассчитанную на три месяца. Речь идет о предоставлении финансовой поддержки уязвимым категориям населения со стороны UNHCR Ukraine — представительства глобальной межправительственной организации "Агентство ООН по делам беженцев". В частности, за выплатами могут обратиться пожилые люди, граждане с инвалидностью и безработные старшего возраста.

О том, кому предоставлено право оформить выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Каковы условия предоставления помощи от UNHCR в сентябре

Как отмечают в организации, в сентябре регистрация в программе от UNHCR Ukraine по обновленным критериям предоставления денежной помощи (в рамках обновленного плана гуманитарных потребностей и реагирования) возможна для жителей Николаева.

Отныне особую поддержку получают:

Люди, которые за последние 45 дней эвакуировались в связи с угрозой жизни и здоровью; Лица, пострадавшие в результате обстрелов и включенные в списки пострадавших, представленные местными властями; Переселенцы, которые находятся в длительном (до шести месяцев) перемещении и относятся к группе повышенной уязвимости; Беженцы, вернувшиеся на адрес постоянного проживания после вынужденного выезда за границу на фоне событий после 24 февраля 2022 года.

В частности, важно социально-экономическое требование, обязательное для всех вышеуказанных категорий:

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Размер среднемесячного дохода домохозяйства на каждого человека должен находиться в пределах 8 300 грн;

Наличие одной из категорий уязвимости (пенсионеры, лица с инвалидностью, многодетные семьи, безработные пожилого возраста, одинокие матери с детьми и т. д.).

Каковы суммы помощи в рамках международной программы

В рамках программы гражданам, пострадавшим от военных действий, предоставляется несколько видов денежной помощи. Сумма зависит от срока перемещения (от 10 800 до 12 300 грн):

10 800 грн — для беженцев, прибывших из-за рубежа от трех месяцев до года назад;

12 300 грн — для ВПЛ, которые покинули собственное жилье в течение предыдущих 45 дней;

12 300 грн — для переселенцев, переехавших от 46 дней до полугода назад;

12 300 грн — для домохозяйств, пострадавших от нападения в течение предыдущих 45 дней.

Какие документы необходимы для регистрации

Для оформления необходимо записаться в электронную очередь в городе Николаев, заполнив онлайн-форму.

"Заполняйте, пожалуйста, анкету один раз и ждите, пока с вами свяжутся и пригласят в офис. Представители организации свяжутся с вами только в случае полного соответствия вашей семьи установленным критериям программы. Если у вас нет возможности приехать в ближайшее время — не заполняйте анкету! Запись будет вестись на неделю вперед!", — поясняют организаторы.

Необходимо подготовить следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей;

номер банковского счета для выплат;

документ, подтверждающий уязвимость;

контактный номер телефона.

После заполнения анкеты окончательное решение о выплате будет принято только на основе личной беседы со специалистом фонда.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в Николаевской и Херсонской областях реализуется проект при финансовой поддержке Норвежской народной помощи. В его рамках гражданам оказывается помощь в ведении хозяйственной или предпринимательской деятельности. Украина может оформить безвозвратную помощь, что позволит повысить энергетическую устойчивость и водообеспечение.

Еще Новини.LIVE писали о том, что жители Одесской области могут получить денежную помощь от Depaul. Инициатива предусматривает предоставление выплат уязвимым группам населения на запуск или развитие собственного дела. Самозанятым лицам и малому бизнесу предусмотрены гранты до 78 000 грн.