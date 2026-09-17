Выплаты от UNHCR: где пенсионерам и людям с инвалидностью дают до 12 300 грн в сентябре

Денежная помощь UNHCR: где пенсионеры могут получить 12 300 грн
В сентябре 2026 года у жителей еще одного южного города Украины появилась возможность получить международную денежную помощь, рассчитанную на три месяца. Речь идет о предоставлении финансовой поддержки уязвимым категориям населения со стороны UNHCR Ukraine — представительства глобальной межправительственной организации "Агентство ООН по делам беженцев". В частности, за выплатами могут обратиться пожилые люди, граждане с инвалидностью и безработные старшего возраста.
О том, кому предоставлено право оформить выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.
Каковы условия предоставления помощи от UNHCR в сентябре
Как отмечают в организации, в сентябре регистрация в программе от UNHCR Ukraine по обновленным критериям предоставления денежной помощи (в рамках обновленного плана гуманитарных потребностей и реагирования) возможна для жителей Николаева.
Отныне особую поддержку получают:
- Люди, которые за последние 45 дней эвакуировались в связи с угрозой жизни и здоровью;
- Лица, пострадавшие в результате обстрелов и включенные в списки пострадавших, представленные местными властями;
- Переселенцы, которые находятся в длительном (до шести месяцев) перемещении и относятся к группе повышенной уязвимости;
- Беженцы, вернувшиеся на адрес постоянного проживания после вынужденного выезда за границу на фоне событий после 24 февраля 2022 года.
В частности, важно социально-экономическое требование, обязательное для всех вышеуказанных категорий:
- Размер среднемесячного дохода домохозяйства на каждого человека должен находиться в пределах 8 300 грн;
- Наличие одной из категорий уязвимости (пенсионеры, лица с инвалидностью, многодетные семьи, безработные пожилого возраста, одинокие матери с детьми и т. д.).
Каковы суммы помощи в рамках международной программы
В рамках программы гражданам, пострадавшим от военных действий, предоставляется несколько видов денежной помощи. Сумма зависит от срока перемещения (от 10 800 до 12 300 грн):
- 10 800 грн — для беженцев, прибывших из-за рубежа от трех месяцев до года назад;
- 12 300 грн — для ВПЛ, которые покинули собственное жилье в течение предыдущих 45 дней;
- 12 300 грн — для переселенцев, переехавших от 46 дней до полугода назад;
- 12 300 грн — для домохозяйств, пострадавших от нападения в течение предыдущих 45 дней.
Какие документы необходимы для регистрации
Для оформления необходимо записаться в электронную очередь в городе Николаев, заполнив онлайн-форму.
"Заполняйте, пожалуйста, анкету один раз и ждите, пока с вами свяжутся и пригласят в офис. Представители организации свяжутся с вами только в случае полного соответствия вашей семьи установленным критериям программы. Если у вас нет возможности приехать в ближайшее время — не заполняйте анкету! Запись будет вестись на неделю вперед!", — поясняют организаторы.
Необходимо подготовить следующие документы:
- паспорт;
- идентификационный код;
- свидетельство о рождении детей;
- номер банковского счета для выплат;
- документ, подтверждающий уязвимость;
- контактный номер телефона.
После заполнения анкеты окончательное решение о выплате будет принято только на основе личной беседы со специалистом фонда.
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