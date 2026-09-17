Підвищення виплат пенсіонерам з 2027 року: що зміниться

Жінки похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У березні 2027 року українські пенсіонери мають отримати чергове підвищення виплат. У проєкті держбюджету вже передбачили кошти на щорічну індексацію, яка повинна охопити майже 10 млн громадян. Водночас точний відсоток підвищення та сума доплати стануть відомі пізніше, після розрахунків за економічними показниками.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання "На пенсії".

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Коли проведуть індексацію пенсій у 2027 році

Урядовий проєкт Державного бюджету України на 2027 рік передбачає проведення щорічної індексації пенсій з 1 березня 2027 року. У документі зазначено, що відповідні видатки вже враховані у трансферті Пенсійному фонду.

Очікується, що березневий перерахунок охопить майже 10 млн українських пенсіонерів. Тобто йдеться не про окрему доплату для певної категорії, а про планову щорічну індексацію пенсій.

При цьому проєкт бюджету ще не є остаточним законом. Документ №16000 перебуває на розгляді Верховної Ради, тому окремі параметри фінансування можуть змінитися під час бюджетного процесу.

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Скільки додадуть до пенсії

Наразі називати конкретну суму майбутньої доплати зарано. У проєкті бюджету не встановлено остаточного відсотка індексації та не наведено фіксованої суми, яку отримають усі пенсіонери.

Як пояснює видання "На пенсії", остаточний коефіцієнт перерахунку визначатиметься з урахуванням показників інфляції та зростання середньої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески. Саме тому сума підвищення буде різною залежно від розміру пенсії конкретної людини.

Отже, зараз некоректно говорити, що всім пенсіонерам додадуть однакову кількість гривень або однаковий відсоток.

Що вже передбачили у бюджеті

Для Пенсійного фонду в проєкті держбюджету-2027 передбачено трансферт у розмірі 292,82 млрд грн. Це на 41,51 млрд грн більше, ніж було передбачено з бюджету на пенсійні видатки у 2026 році.

У пояснювальних матеріалах до законопроєкту зазначено, що ці кошти мають забезпечити, зокрема, виплату пенсій, доплат, надбавок і підвищень, а також проведення щорічної індексації з 1 березня.

Таким чином, головна інформація для пенсіонерів на цей момент — березневий перерахунок на 2027 рік передбачений у бюджетних планах, але чекати на конкретні цифри підвищення ще потрібно.

Мінімальна пенсія також має зрости

Окремо від березневої індексації у проєкті бюджету передбачене підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

З 1 січня 2027 року цей показник пропонується збільшити з 2 595 до 2 878 грн. Оскільки прожитковий мінімум для непрацездатних осіб є базовим показником для мінімальної пенсії за віком, це також вплине на відповідні пенсійні виплати.

Водночас це не те саме, що березнева індексація. Підвищення соціального стандарту заплановане з січня, а щорічний індексаційний перерахунок — з березня.

Чи змінять сам принцип індексації

Напередодні нового бюджетного року з'являлися повідомлення про можливу зміну підходів до пенсійної системи. Водночас із проєкту держбюджету-2027 наразі випливає, що щорічна індексація пенсій з 1 березня зберігається.

Тому говорити про вже затверджений новий механізм розрахунку березневих виплат поки зарано. Остаточні параметри індексації та порядок її проведення мають бути визначені відповідними рішеннями уряду.

Для пенсіонера це означає, що зараз можна орієнтуватися на сам факт запланованого березневого перерахунку, але не на конкретну суму майбутньої пенсії.

Що це означає для пенсіонерів

Якщо проєкт бюджету буде ухвалений із відповідними положеннями, з 1 березня 2027 року пенсії мають проіндексувати. Попередньо йдеться про майже 10 млн отримувачів.

Водночас розмір підвищення кожному пенсіонеру залежатиме від остаточного коефіцієнта індексації та його індивідуальної пенсійної виплати. Тому розраховувати конкретну доплату заздалегідь лише на основі нинішніх даних не варто.

Наразі відомі три ключові орієнтири: з 1 січня 2027 року планується підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 2 878 грн, з 1 березня запланована щорічна індексація, а остаточний розмір підвищення визначать пізніше.

Раніше Новини.LIVE писали, що розмір пенсії залежить не лише від страхового стажу, а й від офіційної зарплати людини. ПФУ враховує заробіток за визначені законом періоди під час обчислення пенсійної виплати. Саме тому рівень офіційного доходу протягом трудового життя може впливати на майбутню пенсію.

Також Новини.LIVE повідомляли, що для пенсіонерів віком від 70 років передбачені додаткові виплати за певних умов. У 2026 році встановлено гарантовані рівні пенсійних виплат для окремих категорій людей старшого віку. Доплати до цих сум Пенсійний фонд нараховує автоматично, без звернення пенсіонера.