Пенсии в Украине — стали известны подробности индексации выплат в 2025 году

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцам не обещают повысить минимальную пенсию в 2025 году. Однако планируют осуществить масштабное осовременивание выплат (индексация).

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

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Детали индексации в 2025 году

Как отмечается, правительство объявит точный размер индексации пенсий на следующий год после получения данных о состоянии экономики и уровня инфляции в Украине. Предварительно известно, что выплаты в среднем будут пересмотрены на 17%.

"Все индексации были проведены в марте 2023-го, в марте 2024-го и будут проведены в марте 2025 года по пенсиям", — сообщили в Кабинете министров.

Ежегодная индексация пенсии — фактически единственный относительно действенный механизм осовременивания выплат. Однако этого механизма недостаточно, чтобы не допустить "устаревания" пенсионных выплат.

Как происходит индексация выплат

По правилам, размер индексации составляет сумму половины от годовой инфляции и половину от динамики роста зарплат за последние три года.

По оценкам Национального банка, инфляция в 2024 будет на уровне 8,5%, а половина — 4,25%. Средняя за три года динамика зарплаты будет равна 12,7%. Поэтому в сумме индексация в 2025 году может быть на уровне около 16,9%. Это очень приблизительные расчеты, поскольку даже в Министерстве соцполитики ошибаются, пытаясь дать прогноз размера индексации.

При этом будут повышать "голую пенсию", то есть размер выплаты без надбавок. Например, если человеку 66 лет и выполнил требования по стажу, минимальный размер пенсии составляет 3,2 тыс. грн (40% минимальной зарплаты). Пенсия, рассчитанная по формуле, может быть значительно ниже, например, 3 тыс. грн.

При индексации на 16,9% (приблизительный показатель) повысят не ту пенсию, которую получает человек (3,2 тыс. грн), а ту, на которую заработал по формуле (3 тыс. грн). Следовательно, размер надбавки будет достигать 508 грн. Потому после индексации вместо 3,2 тыс. получит 3,5 тыс. грн. Фактическая пенсия повысится на 9,6% (на 308 грн.).

Что еще стоит знать

Напомним, в Офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека рассказали, как гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях, возобновить начисление приостановленных пенсионных выплат. Для них доступна процедура удаленной идентификации.

Также писали, что в ПФУ рассказали, что для оформления пенсии в 2024-м нужно собрать определенный список документов. Предоставить их можно как через интернет, так и лично в офисе.