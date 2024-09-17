Индексация пенсий — в Минсоцполитики рассказали, где возьмут деньги в 2025 году

Пожилая женщина. Фото: Freepik

В Министерстве социальной политики подтвердили информацию о том, что в 2025 году власти осуществят индексацию пенсий. Процент повышения пока неизвестен, однако будет незначительным.

Об этом сообщает 24 канал, ссылаясь на министра социальной политики Оксану Жолнович.

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Планы по индексации пенсий в 2025 году

Как отметила глава Минсоцполитики, во время военного положения каждая социальная программа, реализуемая ведомством, проходит строгое регулирование и мониторинг международных аудиторов. Такие жесткие проверки продиктованы обеспечением прозрачности использования средств.

Также она необходима для обоснования экономического эффекта и подтверждения потребности в финансовой поддержке со стороны международных доноров, в частности, правительством Соединенных Штатов.

При этом Жолнович отметила, что выплаты пенсий не зависят от расходов государственного бюджета, ведь финансирование таких выплат осуществляется из Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Он в свою очередь получает средства от:

единого социального взноса (ЕСВ);

донорских средств.

Как изменятся пенсионные выплаты

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров запланировал индексацию пенсий в марте 2025 года. Информация о том, каким будет перерасчет выплат, станет известна ближе к дате пересмотра. Однако, по подсчетам экспертов, пенсии могут вырасти почти на 17%.

В то же время, правительство в проекте бюджета на 2025 год не предусмотрело повышение минимальной заработной платы или прожиточного минимума. Последний указывает на то, что в следующем году ожидается "замораживание" минимальной пенсии в стране.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине размер пенсий зависит от стажа и заработной платы, которую люди получали за время трудовой деятельности. Известно, на какую пенсию можно рассчитывать, имея 15 тыс. гривен зарплаты.

Также писали, что в Украине пенсию по инвалидности назначают при наличии страхового стажа. Однако для военнослужащих, получивших инвалидность во время службы, пенсия может быть назначена без стажа.