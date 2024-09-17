Індексація пенсій — у Мінсоцполітики розповіли, де візьмуть гроші у 2025 році

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

У Міністерстві соціальної політики підтвердили інформацію про те, що у 2025 році влада здійснить індексацію пенсій. Відсоток підвищення поки що невідомий, однак буде незначним.

Про це повідомляє 24 канал, посилаючись на міністра соціальної політики Оксану Жолнович.

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Плани щодо індексації пенсій у 2025 році

Як зазначила очільниця Мінсоцполітики, під час воєнного стану кожна соціальна програма, яку реалізує відомство, проходить суворе регулювання та моніторинг міжнародних аудиторів. Такі жорсткі перевірки продиктовані потребою забезпечити прозорість використання коштів.

Також вона необхідні для обґрунтування економічного ефекту та підтвердження потреби у фінансовій підтримці з боку міжнародних донорів, зокрема урядом Сполучених Штатів.

При цьому Жолнович зауважила, що виплати пенсій не залежать від видатків державного бюджету, адже фінансування таких виплат здійснюється з Пенсійного фонду України (ПФУ). Він своєю чергою отримує кошти від:

єдиного соціального внеску (ЄСВ);

донорських коштів.

Як зміняться пенсійні виплати

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів запланував індексацію пенсій у березні 2025 року. Інформація про те, яким буде перерахунок виплат, стане відома ближче до дати перегляду. Проте, за підрахунками експертів, пенсії можуть зрости майже на 17%.

Водночас, уряд у проєкті бюджету на 2025 рік не передбачив підвищення мінімальної заробітної плати чи прожиткового мінімуму. Останній вказує на те, що наступного року очікується "заморожування" мінімальної пенсії в країні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні розмір пенсій залежить від стажу та заробітної плати, яку люди отримували за час трудової діяльності. Відомо, на яку пенсію на можна розраховувати, маючи 15 тис. гривень зарплати.

Також писали, в Україні пенсію з інвалідності призначають за наявності страхового стажу. Проте для військовослужбовців, які отримали інвалідність під час служби, пенсія може бути призначена без наявності стажу.