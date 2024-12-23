Индексация пенсий 2025 — как вырастут выплаты у украинцев

Пожилая женщина. Фото: УНИАН

В 2025 году большинству украинских пенсионеров осовременят выплаты. В рамках запланированной индексации в среднем пенсии повысятся на более чем 10%.

О том, что известно о повышении выплат, пишет издание Новини.LIVE.

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Индексация пенсий в 2025 году

Несмотря на войну, правительство обещает осуществить осовременивание пенсионных выплат, ведь в Украине удалось сохранить все специальные выплаты благодаря достижению финансовой устойчивости.

Индексацию пенсий проведут в начале марта 2025 года. Как правило, она зависит от уровня инфляции в стране и среднего размера заработной платы, с которой уплачивается единый социальный взнос (ЕСВ).

Как именно вырастут пенсии

По прогнозу Института демографии и социальных исследований, пенсии могут повысить на 10-12%. Пенсионный фонд дает статистику относительно уровня средней зарплаты, с которой платят ЕСВ, а во втором квартале был немалый рост. В прошлом году показатель повысился почти на 8%, а средний размер повышения составил 322 грн.

Индексация пенсий коснется только "голой пенсии", без всяких доплат и надбавок. Предусмотрена минимальная и максимальная сумма повышения: 100 и 1,5 тыс. грн соответственно.

Она не охватит тех пенсионеров, которые начали получать выплаты за последние несколько лет, ведь уровень считается актуальным.

Стоит добавить, что в 2025 году минимальная пенсия в Украине останется на уровне этого года — 2361 грн.

Также закон о Государственном бюджете содержит норму о пенсионной реформе, где правительство обязано осуществить меры по ее введению с 1 июля 2025 года.

Напомним, граждане, имеющие инвалидность, могут получать две пенсии. В ПФУ объяснили, что для таких лиц, кроме пенсий по возрасту, предусмотрена дополнительная выплата.

Также ранее сообщалось, что будет с максимальной пенсией в последующие годы. Бюджетная декларация на 2025-2027 годы предусматривает заморозку выплат на уровне этого года.