Индексация пенсий 2025 — как вырастут выплаты у украинцев

Индексация пенсий в 2025 году — как могут вырасти выплаты
В 2025 году большинству украинских пенсионеров осовременят выплаты. В рамках запланированной индексации в среднем пенсии повысятся на более чем 10%.
О том, что известно о повышении выплат, пишет издание Новини.LIVE.
Индексация пенсий в 2025 году
Несмотря на войну, правительство обещает осуществить осовременивание пенсионных выплат, ведь в Украине удалось сохранить все специальные выплаты благодаря достижению финансовой устойчивости.
Индексацию пенсий проведут в начале марта 2025 года. Как правило, она зависит от уровня инфляции в стране и среднего размера заработной платы, с которой уплачивается единый социальный взнос (ЕСВ).
Как именно вырастут пенсии
По прогнозу Института демографии и социальных исследований, пенсии могут повысить на 10-12%. Пенсионный фонд дает статистику относительно уровня средней зарплаты, с которой платят ЕСВ, а во втором квартале был немалый рост. В прошлом году показатель повысился почти на 8%, а средний размер повышения составил 322 грн.
Индексация пенсий коснется только "голой пенсии", без всяких доплат и надбавок. Предусмотрена минимальная и максимальная сумма повышения: 100 и 1,5 тыс. грн соответственно.
Она не охватит тех пенсионеров, которые начали получать выплаты за последние несколько лет, ведь уровень считается актуальным.
Стоит добавить, что в 2025 году минимальная пенсия в Украине останется на уровне этого года — 2361 грн.
Также закон о Государственном бюджете содержит норму о пенсионной реформе, где правительство обязано осуществить меры по ее введению с 1 июля 2025 года.
Напомним, граждане, имеющие инвалидность, могут получать две пенсии. В ПФУ объяснили, что для таких лиц, кроме пенсий по возрасту, предусмотрена дополнительная выплата.
Также ранее сообщалось, что будет с максимальной пенсией в последующие годы. Бюджетная декларация на 2025-2027 годы предусматривает заморозку выплат на уровне этого года.
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