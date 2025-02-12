Пенсии в Украине — кто получит на 1 тыс. грн больше после индексации

Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik

В марте 2025 года украинским гражданам пересмотрят размеры пенсий в рамках плановой ежегодной индексации. Известно, как именно могут измениться выплаты пенсионеров после осовременивания, а кого вовсе оно не коснется.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.

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Кого коснется индексация в 2025 году

По словам министра соцполитики Оксаны Жолнович, власти решили провести осовременивание выплат в 2025 году, ведь в этом нуждаются в основном те, кто давно находится на пенсии и выплата обесценилась на фоне роста зарплат и инфляции.

Основной целью индексации является стремление осовременить устаревшие пенсии. Кабинет министров ориентируется на формулу, учитывающую инфляцию и средний рост заработной платы за три года. Так, формула расчета предусматривает, что 50% роста возьмут с уровня инфляции, а 50% — из среднего увеличения заработной платы в Украине.

То есть, если гражданин вышел на пенсию в течение последних трех лет, то его выплаты считаются актуальными, соответствуют новым экономическим реалиям и не подлежат индексации.

Как изменятся пенсии после осовременивания

Ожидается, что индексация составит примерно 10% в текущем году и коснется только основной части пенсии. Более точно станет известно позже. Повышению не подлежат надбавки, доплаты и социальные доплаты к пенсиям. Так, если гражданин получает пенсию 1,23 тыс. грн, а вместе с доплатами общая сумма равна 2,36 тыс. грн, то после индексации вырастет основная часть, а вот доплата уменьшится до минимального размера пенсии. То есть для тех, кто получает меньше всего, фактически ничего в доходах не изменится.

По законодательству, предполагается, что минимальный размер повышения составит 100 грн, а максимальный 1,5 тыс. грн. Таким образом, если после расчета по формуле доплата будет меньше 100 грн, то ее не выплатят.



Также индексацию проведут без учета доплат за возраст или стаж, поэтому даже те пенсионеры, которые якобы формально подпадают под повышение, получат значительно меньший размер прибавки, чем ожидается.

Таким образом, реальное повышение пенсий у каждого украинца будет индивидуальным. По подсчетам, пенсионер, который имеет чистую пенсию в размере 7,69 тыс. грн, получит на около 1 тыс. грн больше.

По состоянию на начало 2025 года средняя пенсия в Украине составляет 5,78 тыс. грн. Самые высокие пенсии в Киеве — 8 тыс. грн, Донецке — 7,16 тыс. грн, Луганске — 6,69 тыс. грн, Днепропетровске — 6,47 тыс. грн.

Ранее мы писали, что в ПФУ объяснили, как досрочно выйти на пенсию в 2025 году. Как правило, мужчины и женщины выходят на заслуженный отдых по достижении 60-летнего возраста при наличии определенного объема страхового стажа, однако это можно сделать раньше.

Также мы рассказывали, что в 2025 году для зачисления полного месяца страхового стажа граждане должны уплатить добровольный страховой взнос в размере 1,76 тыс. грн. Разрешается докупить количество стажа.