Пенсії військових — які правила оформлення виплат з інвалідності у 2025 році

Пачка грошових купюр у руці. Фото: Unsplush

Українські військовослужбовці можуть звернутися за призначенням пенсії на особливих умовах у 2025 році. Йдеться про оформлення пенсії з інвалідності.

Відповідне право прописане у законі "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

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Право на пенсію за інвалідністю

Право на оформлення пенсії за інвалідністю для громадян на військовій службі настає за таких умов:

у випадку, якщо інвалідність виникла під час проходження служби або не більше, ніж три місяці після звільнення;

у разі, якщо інвалідність виникла пізніше тримісячного терміну після звільнення, проте через хворобу (травму, поранення, контузію, каліцтво), що виникла в час несення служби або в полоні (якщо полонення не було добровільним).

Від чого залежить пенсія з інвалідності

Згідно з нормами закону, пенсії з інвалідності військових залежать від суми їхнього грошового забезпечення та причин інвалідності. Розмір для осіб з інвалідністю внаслідок війни:

перша група — нараховують 100% від суми грошового забезпечення;

друга група — 80%;

третя група — 60%.

Військовим, яким встановлена група інвалідності, проте не внаслідок війни, розмір пенсії встановлений у таких розмірах:

перша група — 70%;

друга група — 60%;

третя група — 40%.

Також діє постанова уряду, відповідно до якої загальний розмір пенсії з усіма доплатами для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншим за такі рівні:

для першої групи — 15,34 тис. гривень;

для другої групи — 12,39 тис. гривень;

для третьої групи — 8,5 тис. гривень.

Якщо розмір пенсії менший, то його мають "дотягнути" до вказаних мінімумів, незалежно від того, за якими законами її було призначено.

Мінімальні рівні пенсій за інвалідністю для інших військових такі:

5,94 тис. гривень — для першої групи;

5,68 тис. гривень — для другої групи;

5,4 тис. гривень — для третьої групи.

Оформлення пенсії з інвалідності

Військову пенсію призначають фахівці Пенсійного фонду, а збирати документи допомагають терцентри комплектування та інші структури, за якими закріплені військовослужбовці, зокрема, МВС, Нацгвардія чи СБУ.

Заяву та необхідні документи для призначення відповідної пенсії мають подавати особисто за адресою реєстрації до районного ТЦК. Там здійснюють запити до військових частин для отримання фінансової та іншої документації, необхідної для призначення виплати. Після чого пакет документів направляють до обласного ТЦК, а звідти — до ПФУ.

Необхідні документи:

заява військового;

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

грошовий атестат (за останнім місцем служби);

довідка про розмір додаткових видів виплат (доплати, підвищення);

витяги з наказів про зарахування/виключення зі списків особового складу військової частини;

витяг про реєстрацію місця проживання;

довідка за реквізитами рахунку в банку;

довідка медико-соціальної експертної комісії;

свідоцтво про хворобу/витяг ВЛК.

Раніше ми писали, як доплата до 100 тис. грн для бійців ЗСУ впливає на їхній розмір пенсії. ПФУ для розрахунку розміру виплати бере не всі складові грошового забезпечення, а лише ті, які вважаються постійними.

Ще повідомляли, чи зараховується військова служба до пільгового стажу під час воєнного стану в Україні, якщо чоловік на час призову працював на роботі, що надає право на пенсію на пільгових умовах.