Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Индексация пенсий — как и у кого изменятся выплаты в марте arrow

Индексация пенсий — как и у кого изменятся выплаты в марте

9 января 2025 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Индексация пенсий в Украине — как повысятся выплаты в марте 2025 года
Подсчет на калькуляторе. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В Украине в начале марта 2025 года состоится масштабное повышение пенсий. В Министерстве социальной политики обнародовали ожидаемый коэффициент индексации.

Это прописано в проекте бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2025 год, размещенном на сайте Федерации профессиональных союзов.

Читайте также:

Как изменятся пенсии украинцев после индексации 

Согласно проекту постановления, на текущий год планируют осуществление индексации пенсий ориентировочно на уровне 10%. Однако окончательный размер повышения станет известен в феврале, ведь по состоянию на январь еще нет статистических данных, от которых напрямую зависит индексация.

"Учтено проведение в 2025 году перерасчетов пенсий/ежемесячных страховых выплат в связи с проведением с 01.03.2025 индексации пенсионных и социальных выплат с применением коэффициента 1,10", — отмечают авторы проекта документа.

Размер индексации является суммой от половины уровня инфляции и динамики роста заработных плат. Повышение коснется "основы пенсии", без учета надбавок. Его ощутят на себе не все граждане пенсионного возраста. Выплаты не пересчитают тем, кто оформил пенсию в последние несколько лет, ведь такие выплаты считаются актуальными.

Ожидается, что минимально сумма доплаты после проведения индексации составит 100 гривен, а максимально — 1,5 тыс. гривен.

Финансирование пенсий в 2025 году

Как говорится в проекте, всего в бюджете Пенсионного фонда на доплаты, определенные постановлениями правительства об индексации пенсий и дополнительные меры повышения уровня соцзащиты наиболее уязвимых категорий граждан предусмотрено 44,7 млрд гривен. В то же время, суммарный объем доходов в проекте бюджета ПФУ-2025 определен в размере 904,8 млрд гривен, учитывая остаток средств на начало текущего года на уровне 910,2 млрд гривен.

Соответствующие расчеты осуществили на основе отчетных данных о количестве получателей выплат и сумм выплат с учетом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность в 2,36 тыс. гривен, и минимальной зарплаты в 8 тыс. гривен.

Учли информацию из автоматизированных баз данных обработки пенсионных электронных дел, прогнозных макропоказателей экономического и социального развития страны на 2025−2027 годы, а также ожидаемых поступлений ЕСВ в сумме 589,9 млрд гривен за 2025 год.

"Проект бюджета ПФУ на 2025 год является сбалансированным по доходам и расходам на общеобязательное государственное пенсионное страхование и пенсионное обеспечение", — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Ранее мы рассказывали, что правительство планирует реформировать старую систему пенсионного обеспечения. Главное изменение — механизм в исчислении размера пенсионных выплат, то есть формула индексации.

Также мы писали, что гражданам с большим сверхурочным страховым стажем, предусмотрены набавки к пенсиям. Известно, кто получит 700 гривен дополнительно в 2025 году.

выплаты пенсии ПФУ пенсионеры индексация увеличение пенсии

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:30 В Украине начали расти цены на ячмень — сколько стоят зерновые

06:30 Мобилизуют ли с анемией — болезни крови и отсрочка

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

06:10 Индексация пенсий — как и у кого изменятся выплаты в марте

06:02 Взгляд в прошлое — ИИ показал, как возводили пирамиды Гизы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:01 Расчет в кассе Ощадбанка — кого ждет дополнительная проверка

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

05:44 Блинкен встретился с Макроном — говорили о поддержке Украины

05:34 Кто из военных будет получать 100 тыс. грн в 2025 году

05:13 Команда Байдена не успеет потратить деньги на помощь Украине

06:30 В Украине начали расти цены на ячмень — сколько стоят зерновые

06:30 Мобилизуют ли с анемией — болезни крови и отсрочка

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

06:10 Индексация пенсий — как и у кого изменятся выплаты в марте

06:02 Взгляд в прошлое — ИИ показал, как возводили пирамиды Гизы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:01 Расчет в кассе Ощадбанка — кого ждет дополнительная проверка

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

05:44 Блинкен встретился с Макроном — говорили о поддержке Украины

05:34 Кто из военных будет получать 100 тыс. грн в 2025 году

05:13 Команда Байдена не успеет потратить деньги на помощь Украине

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

Text

04:27 Новый глава КГВА является профессиональным человеком, — Витренко

Text

03:42 Остановку транспорта во время тревог в Киеве отменят, — Витренко

Text

00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

8 января 2025
Text

22:03 Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

Text

19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

Text

17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

Text

12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

Text

09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья