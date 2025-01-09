Индексация пенсий в Украине — как повысятся выплаты в марте 2025 года

Индексация пенсий — как и у кого изменятся выплаты в марте
В Украине в начале марта 2025 года состоится масштабное повышение пенсий. В Министерстве социальной политики обнародовали ожидаемый коэффициент индексации.
Это прописано в проекте бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2025 год, размещенном на сайте Федерации профессиональных союзов.
Как изменятся пенсии украинцев после индексации
Согласно проекту постановления, на текущий год планируют осуществление индексации пенсий ориентировочно на уровне 10%. Однако окончательный размер повышения станет известен в феврале, ведь по состоянию на январь еще нет статистических данных, от которых напрямую зависит индексация.
"Учтено проведение в 2025 году перерасчетов пенсий/ежемесячных страховых выплат в связи с проведением с 01.03.2025 индексации пенсионных и социальных выплат с применением коэффициента 1,10", — отмечают авторы проекта документа.
Размер индексации является суммой от половины уровня инфляции и динамики роста заработных плат. Повышение коснется "основы пенсии", без учета надбавок. Его ощутят на себе не все граждане пенсионного возраста. Выплаты не пересчитают тем, кто оформил пенсию в последние несколько лет, ведь такие выплаты считаются актуальными.
Ожидается, что минимально сумма доплаты после проведения индексации составит 100 гривен, а максимально — 1,5 тыс. гривен.
Финансирование пенсий в 2025 году
Как говорится в проекте, всего в бюджете Пенсионного фонда на доплаты, определенные постановлениями правительства об индексации пенсий и дополнительные меры повышения уровня соцзащиты наиболее уязвимых категорий граждан предусмотрено 44,7 млрд гривен. В то же время, суммарный объем доходов в проекте бюджета ПФУ-2025 определен в размере 904,8 млрд гривен, учитывая остаток средств на начало текущего года на уровне 910,2 млрд гривен.
Соответствующие расчеты осуществили на основе отчетных данных о количестве получателей выплат и сумм выплат с учетом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность в 2,36 тыс. гривен, и минимальной зарплаты в 8 тыс. гривен.
Учли информацию из автоматизированных баз данных обработки пенсионных электронных дел, прогнозных макропоказателей экономического и социального развития страны на 2025−2027 годы, а также ожидаемых поступлений ЕСВ в сумме 589,9 млрд гривен за 2025 год.
"Проект бюджета ПФУ на 2025 год является сбалансированным по доходам и расходам на общеобязательное государственное пенсионное страхование и пенсионное обеспечение", — отмечается в пояснительной записке к проекту.
Ранее мы рассказывали, что правительство планирует реформировать старую систему пенсионного обеспечения. Главное изменение — механизм в исчислении размера пенсионных выплат, то есть формула индексации.
Также мы писали, что гражданам с большим сверхурочным страховым стажем, предусмотрены набавки к пенсиям. Известно, кто получит 700 гривен дополнительно в 2025 году.
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