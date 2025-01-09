Индексация пенсий в Украине — как повысятся выплаты в марте 2025 года

Подсчет на калькуляторе. Фото: Freepik

В Украине в начале марта 2025 года состоится масштабное повышение пенсий. В Министерстве социальной политики обнародовали ожидаемый коэффициент индексации.

Это прописано в проекте бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2025 год, размещенном на сайте Федерации профессиональных союзов.

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Как изменятся пенсии украинцев после индексации

Согласно проекту постановления, на текущий год планируют осуществление индексации пенсий ориентировочно на уровне 10%. Однако окончательный размер повышения станет известен в феврале, ведь по состоянию на январь еще нет статистических данных, от которых напрямую зависит индексация.

"Учтено проведение в 2025 году перерасчетов пенсий/ежемесячных страховых выплат в связи с проведением с 01.03.2025 индексации пенсионных и социальных выплат с применением коэффициента 1,10", — отмечают авторы проекта документа.

Размер индексации является суммой от половины уровня инфляции и динамики роста заработных плат. Повышение коснется "основы пенсии", без учета надбавок. Его ощутят на себе не все граждане пенсионного возраста. Выплаты не пересчитают тем, кто оформил пенсию в последние несколько лет, ведь такие выплаты считаются актуальными.

Ожидается, что минимально сумма доплаты после проведения индексации составит 100 гривен, а максимально — 1,5 тыс. гривен.

Финансирование пенсий в 2025 году

Как говорится в проекте, всего в бюджете Пенсионного фонда на доплаты, определенные постановлениями правительства об индексации пенсий и дополнительные меры повышения уровня соцзащиты наиболее уязвимых категорий граждан предусмотрено 44,7 млрд гривен. В то же время, суммарный объем доходов в проекте бюджета ПФУ-2025 определен в размере 904,8 млрд гривен, учитывая остаток средств на начало текущего года на уровне 910,2 млрд гривен.

Соответствующие расчеты осуществили на основе отчетных данных о количестве получателей выплат и сумм выплат с учетом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность в 2,36 тыс. гривен, и минимальной зарплаты в 8 тыс. гривен.

Учли информацию из автоматизированных баз данных обработки пенсионных электронных дел, прогнозных макропоказателей экономического и социального развития страны на 2025−2027 годы, а также ожидаемых поступлений ЕСВ в сумме 589,9 млрд гривен за 2025 год.

"Проект бюджета ПФУ на 2025 год является сбалансированным по доходам и расходам на общеобязательное государственное пенсионное страхование и пенсионное обеспечение", — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Ранее мы рассказывали, что правительство планирует реформировать старую систему пенсионного обеспечения. Главное изменение — механизм в исчислении размера пенсионных выплат, то есть формула индексации.

Также мы писали, что гражданам с большим сверхурочным страховым стажем, предусмотрены набавки к пенсиям. Известно, кто получит 700 гривен дополнительно в 2025 году.