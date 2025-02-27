Индексация пенсий в 2025 году — как именно и кого коснется повышение выплат

Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik

Украинским гражданам с 1 марта 2025 года повысят пенсии в рамках ежегодной масштабной индексации. Ожидается, что выплаты вырастут у около 10 миллионов украинцев на 11,5%.

О таких планах рассказали в Кабинете министров.

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В правительстве отмечают, что речь идет о задействовании в марте механизма повышения размера государственных выплат, призванного полностью или частично покрыть рост цен на потребительские товары и услуги за последний год.

Индексация украинских пенсий произойдет автоматически, то есть не потребует специального обращения граждан в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Речь идет об осуществлении шестой индексации для пенсионеров с целью осовременивания выплат за последние годы.

На этот раз она распространится на 9,2 млн украинцев. Выплаты повысят:

для обычных граждан, которые получают пенсию на общих основаниях;

для пенсионеров, которые работали в силовых ведомствах;

для лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

для лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий;

для бывших госслужащих.

"Правительство приняло решение об индексации на 11,5%, чтобы поддержать наиболее уязвимые категории граждан. Размер повышения определен на основе экономических показателей: за год цены выросли на 12%, а средняя зарплата за последние два года — на 11%", — заявили в Министерстве соцполитики.

Согласно постановлению №209, для тех, кто вышел на пенсию за последние четыре года, предусмотрены следующие коэффициенты индексации:

в 2021 году — 1,0575;

в 2022 году — 1,046;

в 2023 году — 1,0345;

в 2024 году — 1,023.

Объявление. Источник: Минсоцполитики

Какими будут суммы повышений в рамках индексации пенсий

Известно, что минимальный размер повышения пенсии составит 100 грн. С целью справедливого распределения финансового ресурса и повышения наименьших пенсий установили также максимальный размер.

Таким образом, суммы повышений в рамках индексации пенсий будут в таком диапазоне:

максимальное повышение — 1,5 тыс. грн;

минимальное повышение — не менее 100 грн.

Средний размер пенсии вырастет с 5,78 тыс. грн до 6,34 тыс. грн.

Также пенсия по инвалидности может вырасти в марте 2025 года в связи с индексацией.

Сейчас минимальные размеры пенсий для таких лиц следующие:

для лиц с инвалидностью первой группы — 2,76 тыс. грн;

для неработающих лиц с инвалидностью второй и третьей групп — 2,52 тыс. грн;

для работающих лиц с инвалидностью второй и третьей групп — 2,09 тыс. грн.

Ранее мы писали, что некоторые украинцы имеют право на две пенсии. Такой возможностью могут воспользоваться граждане, которые имеют группу инвалидности, ведь можно оформить пенсию по возрасту и пособие по инвалидности.

Также мы рассказывали о том, что некоторые граждане могут потерять доступ к собственным пенсиям. В Офисе омбудсмена объяснили, о ком именно идет речь и как предотвратить.