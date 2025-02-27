Индексация пенсий в 2025 году — как именно и кого коснется повышение выплат

Индексация пенсий — как и у кого изменятся пенсии в марте
Украинским гражданам с 1 марта 2025 года повысят пенсии в рамках ежегодной масштабной индексации. Ожидается, что выплаты вырастут у около 10 миллионов украинцев на 11,5%.
О таких планах рассказали в Кабинете министров.
Что надо знать об индексации пенсий в 2025 году
В правительстве отмечают, что речь идет о задействовании в марте механизма повышения размера государственных выплат, призванного полностью или частично покрыть рост цен на потребительские товары и услуги за последний год.
Индексация украинских пенсий произойдет автоматически, то есть не потребует специального обращения граждан в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Речь идет об осуществлении шестой индексации для пенсионеров с целью осовременивания выплат за последние годы.
На этот раз она распространится на 9,2 млн украинцев. Выплаты повысят:
- для обычных граждан, которые получают пенсию на общих основаниях;
- для пенсионеров, которые работали в силовых ведомствах;
- для лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
- для лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий;
- для бывших госслужащих.
"Правительство приняло решение об индексации на 11,5%, чтобы поддержать наиболее уязвимые категории граждан. Размер повышения определен на основе экономических показателей: за год цены выросли на 12%, а средняя зарплата за последние два года — на 11%", — заявили в Министерстве соцполитики.
Согласно постановлению №209, для тех, кто вышел на пенсию за последние четыре года, предусмотрены следующие коэффициенты индексации:
- в 2021 году — 1,0575;
- в 2022 году — 1,046;
- в 2023 году — 1,0345;
- в 2024 году — 1,023.
Какими будут суммы повышений в рамках индексации пенсий
Известно, что минимальный размер повышения пенсии составит 100 грн. С целью справедливого распределения финансового ресурса и повышения наименьших пенсий установили также максимальный размер.
Таким образом, суммы повышений в рамках индексации пенсий будут в таком диапазоне:
- максимальное повышение — 1,5 тыс. грн;
- минимальное повышение — не менее 100 грн.
Средний размер пенсии вырастет с 5,78 тыс. грн до 6,34 тыс. грн.
Также пенсия по инвалидности может вырасти в марте 2025 года в связи с индексацией.
Сейчас минимальные размеры пенсий для таких лиц следующие:
- для лиц с инвалидностью первой группы — 2,76 тыс. грн;
- для неработающих лиц с инвалидностью второй и третьей групп — 2,52 тыс. грн;
- для работающих лиц с инвалидностью второй и третьей групп — 2,09 тыс. грн.
Ранее мы писали, что некоторые украинцы имеют право на две пенсии. Такой возможностью могут воспользоваться граждане, которые имеют группу инвалидности, ведь можно оформить пенсию по возрасту и пособие по инвалидности.
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