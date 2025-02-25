Індексація пенсій у 2025 році — в уряді пояснили, як підвищаться виплати

Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Пенсії українців в рамках березневої індексації підвищаться на 11,5%. Виплати перерахують для понад 10 млн громадян.

Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

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Як зміниться середній розмір пенсії

Вона пояснила, що у 2025 році уряд проіндексує найнижчі пенсії.

"Для цих виплат до 2023 року не передбачалася індексація. Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 грн", — розповіла очільниця Мінсоцу.

За інформацією Жолнович, цього року розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5 789 грн до 6 345. До того ж з 1 березня будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для 158 тисяч потерпілих, які отримали травми в результаті нещасного випадку на виробництві або перенесли професійне захворювання, які спричинили втрату працездатності. Відбудеться перерахунок виплат і для осіб, у яких є право на страхові виплати, якщо помер потерпілий.

Кому з українців не проіндексують пенсії

Індексація дозволяє осучаснити ті виплати, які призначалися пенсіонерам у попередні роки. При цьому на перерахунок можуть не сподіватися українці, яким пенсії призначали впродовж останніх 36 місяців.

Як повідомляло раніше видання NV.ua розмір пенсій залежатиме від інфляції за 2024 рік та середнього зростання зарплат, з яких нараховується єдиний соціальний внесок.

Раніше стало відомо, що працюючим пенсіонерам не перерахують пенсію у березні, під час масштабної індексації. У ПФУ пояснили, чому.

Також ми розповідали, що з 2025 року пенсії українцям призначатимуть за новим механізмом. Так, з’являться бали за кожен місяць, у якому людина сплачувала страховий внесок або працювала.