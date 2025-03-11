Индексация в 2025 году — как проверить сведения о повышении пенсий

Женщина и мужчина за компьютером. Фото: Freepik

В марте 2025 года в Украине провели масштабную индексацию пенсионных выплат, которая коснулась почти 10 млн пенсионеров, однако размер повышения для каждого был индивидуальным. Информацию о проиндексированной пенсии можно уточнить в Пенсионном фонде.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

Читайте также:

Как проверить сведения о проиндексированной пенсии

В Пенсионном фонде рассказали, что в марте осуществили перерасчет пенсий в рамках постановления правительства №209 от 25 февраля 2025 года "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения".

Каждый гражданин может просмотреть информацию о новом размере выплаты после индексации в личном кабинете на портале е-услуг ПФУ.

Для этого необходимо сделать несколько шагов:

зайти на портал е-услуг Пенсионного фонда;

найти пункт "Вход";

авторизоваться любым удобным способом: с использованием квалифицированной электронной подписи, через BankID (с помощью номера банковской карты) через "Дія.Підпис";

далее необходимо найти "Войти";

зайти в раздел "Моя пенсия" слева в боковом меню.

После этого можно будет просмотреть размер пенсионной выплаты, пересчитанной с 1 марта.

Что известно об индексации пенсий в марте

В рамках проведения ежегодной индексации пенсий, повышение получат более 10 млн граждан. В целом пенсии увеличили в среднем на 11,5%, однако показатель у каждого был индивидуальным.

Согласно принятому постановлению, с марта проиндексировали пенсии для таких категорий граждан:

9,2 млн человек, которые получают пенсию на общих основаниях;

672 тыс. человек, которые являются бывшими работниками силовых ведомств;

98 тыс. человек, которые получают чернобыльскую пенсию;

79,6 тыс. лиц, получающих пенсию по инвалидности вследствие войны, УБД, которые получают минимальные пенсии;

23,4 тыс. лиц, которые являются бывшими работниками органов местного самоуправления и госслужащие.

Однако установлены ограничения на максимальное повышение — не более 1,5 тыс. грн для всех получателей пенсий и страховых выплат, независимо от категории. Также есть минимальный предел повышения — 100 грн.

В среднем уровень повышения пенсий после индексации составит 556 грн, а размер средней пенсии увеличится с 5,78 тыс. грн до 6,35 тыс. грн.

Также проиндексируют ежемесячные страховые выплаты для 158 тыс. человек.

Ранее мы писали о деталях индексации. Речь идет о применении механизма повышения размера выплат, который призван полностью или частично покрыть рост цен в Украине за последний год.

Также мы рассказывали о том, кто из участников боевых действий может получить право на досрочную пенсию по возрасту. Размер льготных пенсий для УБД зависит от продолжительности страхового стажа и получаемой зарплаты.