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Индексация пенсий до 2028 года — известны детали планов правительства

2 июля 2024 13:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Индексация пенсий — известно, будет ли повышение выплат украинцам до 2028 года
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинское правительство планирует в ближайшие годы регулярно осуществлять осовременивание пенсионных выплат. В частности, в планах — проведение индексаций пенсий до 2028 года.

Об этом говорится в Бюджетной декларации, одобренной правительством.

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Планы по индексации пенсий в 2025-2027 годах

Кабинет министров определил, что индексация должна проводиться ежегодно с 1 марта даже во время войны. Соответствующее решение будет действовать в течение 2025 — 2027 годов. Кроме индексации пенсионных выплат правительство намерено:

  • упорядочить систему пенсионных выплат, ее реформировать;
  • выполнить определенные судом решения, в частности, погашение долга по выплате пенсий;
  • выплатить полностью все пенсии лицам с оккупированных территорий после освобождения населенных пунктов.

Также правительство гарантирует обеспечение своевременного и в полном объеме финансирования пенсий, назначенных законодательными постановлениями.

Повышение пенсий в 2024 году

1 марта 2024 года власти провели обещанную индексацию пенсий на уровень инфляции, учитывая рост заработных плат. В результате пересмотра пенсионных выплат средняя сумма выросла на 505 грн или на 9,6%, до 5,74 тыс. грн.

В дальнейшем в июне повысили пенсии работающим украинцам. До конца года планового повышения больше не будет. Однако граждане все же могут получить несколько большие пенсии. Речь идет о тех, кому больше 70 лет. Законодательством предусмотрены надбавки по возрасту:

  • лицам от 70 до 75 лет назначают прибавку в 300 грн;
  • от 75 до 80 лет — 456 грн;
  • от 80 лет — 570 грн.

Такую доплату предоставляют к пенсии автоматически. Ее начисляют в месяц, когда у пенсионера день рождения. Однако, если пенсия выше суммы в 10,34 тыс. грн, то такую надбавку не назначат.

Что еще нужно знать

Напомним, в июле пенсионеры-ВПЛ могут не получить свои законные выплаты из-за игнорирования требования властей пройти идентификацию в банке. Возобновить начисление пенсии можно при определенных условиях.

Также сообщалось, что максимальная пенсия в Украине законодательно ограничена и устанавливается с учетом прожиточного минимума, который ежегодно определяется с первого января. Однако такие пенсии доступны не всем украинцам.

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