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Пенсіонерам переглянули виплати — хто отримає на 570 грн більше

26 червня 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсії в Україні — хто після перерахунку отримав на 570 гривень більше
Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні з 1 червня 2024 року Пенсійний фонд здійснив перерахунок виплат для значної частини працюючих людей похилого віку. Відомо, хто отримав доплату у 570 гривень.

Про це повідомляє видання Oboz.ua.

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Деталі перерахунку виплат

Загалом перерахунок виплат торкнувся тільки пенсіонерів, які продовжують працювати під час законного заслуженого відпочинку. За даними ПФУ, з 10,4 мільйона пенсіонерів вирішили надалі працювати 2,7 мільйона громадян. Саме їм і здійснили перегляд виплат у бік підвищення. Така категорія пенсіонерів має право на перерахунок виплат за формулою кожні два роки. Тобто не всі, хто з пенсіонерів має роботу, отримав підвищення.

За формулою розрахунку звертають увагу на страховий стаж. Якщо громадянину призначили пенсію два роки тому, однак він вирішив продовжити працювати, у 2024 році, з огляду на збільшений страховий стаж, ПФУ проведе перерахунок. Також важливо те, що людина мала набути додаткові невраховані 24 місяці стажу станом на 1 квітня цього року.

Хто які суми підвищення отримає

Зокрема, вищевказану надбавку у 570 гривень виплатять тим, хто до підвищення мав близько 10 тис. гривень пенсії, ті, хто меншу — менший розмір і надбавки.

Видання наводить приклад: якщо громадянин мав 35 років стажу і розрахунковий розмір пенсії становив 7 тис. гривень, то після підвищення пенсія зросте у розмірі до 7,4 тис. гривень. При цьому людина отримає додатково ще 800 гривень за квітень та травень.

Водночас, якщо пенсія з 35 роками страхового стажу була на рівні 10 тис. гривень, то після підвищення людині виплатять 10 тис. 571 гривню. Також виплатять за два попередні місяці 1 142 гривень, адже перерахунок здійснюють "заднім числом".

Річ у тім, що підвищити пенсії повинні були ще з квітня, проте Пенсійний фонд отримує відомості щодо заробітних плат громадян із чималим запізненням.

Загалом розмір пенсій — суто індивідуальна справа кожного, адже залежить від власних показників (зарплати та страхового стажу).

Точне число українців, які отримають більше, у ПФУ назвуть після того, як буде проведено перерахунок.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деяким громадянам в Україні не зарахують частину трудового стажу для отримання пенсії. Це стосується українців, які працювали в Російській Федерації.

Також ми писали, що часто пенсіонери, які працювали дуже довгий час, у підсумку отримують мізерні пенсійні виплати. Експерти пояснили, чому тривалий страховий стаж не гарантує захмарних виплат у майбутньому.

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