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Максимальна пенсія в липні — хто може її отримати

26 червня 2024 12:54
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Пенсії в липні-2024 — яким буде максимальний розмір виплат в Україні
Літня жінка з грошима. Фото: msp.gov.ua
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Максимальна пенсія в Україні є законодавчо обмеженою і встановлюється з урахуванням прожиткового мінімуму, який щорічно визначається з першого січня. Проте такі пенсії доступні не всім українцям.

Про це повідомляє 24 Канал.

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Максимальна пенсія в липні

Прожитковий мінімум в Україні станом на липень складає 2 360 гривень. Оскільки максимальна пенсія обмежена до 10 прожиткових мінімумів, то в липні вона становитиме 23 610 гривень. Ця сума є фіксованою і включає всі надбавки, підвищення та індексації. 

Проте отримати таку значну пенсійну виплату в Україні можуть лише:

  • державні службовці;
  • працівники органів місцевого самоврядування;
  • народні депутати;
  • науковці.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні часто пенсіонери, які працювали дуже довгий час, у підсумку отримують мізерні пенсійні виплати. Експерти пояснили, чому тривалий страховий стаж не гарантує захмарних виплат у майбутньому.

Ми також писали, що після війни в Україні планують впровадити накопичувальну пенсійну систему як обов'язкового елементу пенсійного страхування. У результаті — можна буде одержувати дві виплати одночасно.

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пенсіонери

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