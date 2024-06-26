Пенсії в липні-2024 — яким буде максимальний розмір виплат в Україні

Максимальна пенсія в липні — хто може її отримати
Максимальна пенсія в Україні є законодавчо обмеженою і встановлюється з урахуванням прожиткового мінімуму, який щорічно визначається з першого січня. Проте такі пенсії доступні не всім українцям.
Про це повідомляє 24 Канал.
Максимальна пенсія в липні
Прожитковий мінімум в Україні станом на липень складає 2 360 гривень. Оскільки максимальна пенсія обмежена до 10 прожиткових мінімумів, то в липні вона становитиме 23 610 гривень. Ця сума є фіксованою і включає всі надбавки, підвищення та індексації.
Проте отримати таку значну пенсійну виплату в Україні можуть лише:
- державні службовці;
- працівники органів місцевого самоврядування;
- народні депутати;
- науковці.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні часто пенсіонери, які працювали дуже довгий час, у підсумку отримують мізерні пенсійні виплати. Експерти пояснили, чому тривалий страховий стаж не гарантує захмарних виплат у майбутньому.
Ми також писали, що після війни в Україні планують впровадити накопичувальну пенсійну систему як обов'язкового елементу пенсійного страхування. У результаті — можна буде одержувати дві виплати одночасно.
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