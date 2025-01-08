Индексация пенсий на 10% — какое на самом деле будет повышение выплат

Женщина преклонного возраста. Фото: УНИАН

В Украине количество пенсионеров уменьшается, но расходы на их выплаты продолжают расти. В частности, во время ближайшей индексации в марте 2025 года ожидается небольшое повышение, однако все равно предусматривает большие расходы из бюджета.

Об особенностях пенсионного обеспечения рассказал эксперт пенсионной сферы Сергей Коробкин в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Особенности повышения пенсий украинцам

По словам Коробкина, правительство планирует осуществить индексацию в 10%, согласно предварительному проекту. Расчет базируется на инфляции (11% за год) и темпах роста зарплат. Однако реальные выплаты могут быть меньше из-за сложной системы расчета.

"Количество пенсионеров уменьшается постоянно из года в год в последнее время довольно существенно. Это один вопрос. Тем не менее — потребность на выплату пенсий все равно растет. Даже небольшое повышение все равно влечет за собой большие расходы из бюджета... 10% (Ред. — уровень индексации) это предварительно проект, он еще не утвержден", — отметил он.

Почему ожидаемую индексацию в 10% большинство не получит

Коробкин привел пример прошлогоднего повышения, когда заявили один показатель индексации выплат, а на деле повышение оказалось гораздо меньше.

"В прошлом году, напомню, обещали еще в начале января 13%, а проиндексировали на 8%. Это нужно будет учесть, как будет сейчас. 10% — это, скажем так, по схеме, по закону — идеальная модель", — сообщил он.

Эксперт пояснил, что при индексации увеличится не основной размер пенсии, а зарплата, которая подставляется в формулу расчета.

"От чего она берется? Берется инфляция за предыдущий год, и берутся темпы роста средней зарплаты за предыдущий год. Они делятся пополам. Примерно инфляция сейчас 11%, но Нацбанк подсчитывает еще. Там хитрый расчет, берутся темпы роста не за последний год (Ред. — зарплаты), а темпы роста за три предыдущих года, плюс это зарплата, с которой уплачиваются взносы. И там немножко заниженный показатель получается. Как я говорил, ожидалось в прошлом году на 13%, а потом оказалось, что инфляция 5%, цены почти не выросли, и поэтому можно сильно не повышать", — объяснил специалист.

Он считает, что на самом деле повышение именно в 10% коснется не многих, поскольку в большинстве случаев для расчета не примут во внимание все надбавки.

"Как будет в этот раз... Если будет 10% — это будет хорошо, с одной стороны, с другой стороны — что такое 10%? Если 10 тысяч пенсия, то она вырастет на 1 тысячу гривен, будет 11-ть. Если 5 тысяч — плюс 500 гривен, если 3 тысячи — это 300 гривен. Но это очень грубый подсчет. Дело в том, что увеличивается основной размер пенсии. А точнее даже не он, увеличивается зарплата, которая подставляется в формулу расчета. То есть нельзя взять свою пенсию и грубо на 10% увеличить. В некоторых случаях это работает, но во многих случаях надо убрать все надбавки, а потом посчитать и получится меньше, чем ожидается", — добавил Коробкин.

Ранее мы писали, что в этом году не ожидается перерасчета минимальной и максимальной пенсии. Согласно госбюджету-2025, все соцстандарты останутся на прежнем уровне из-за необходимости экономии денег.

Также сообщалось об ожидаемых изменениях правил назначения пенсий по возрасту, который определяется в зависимости от объема страхового стажа в случае достижения возрастных барьеров. Украинцам вновь ужесточили требования к стажу.