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Главная Финансы Госбюджет-2027: профсоюз просит больше денег для педагогов

Госбюджет-2027: профсоюз просит больше денег для педагогов

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14 октября 2026 14:30
Зарплаты учителей в 2027 году: профсоюз требует пересмотреть предложения в бюджет
Учитель с детьми. Фото: Freepik

В Украинском профсоюзе работников образования и науки рекомендуют пересмотреть объем финансирования сферы образования и оплату труда педагогов. Таков результат анализа проекта закона о Государственном бюджете на 2027 год. Соответствующие предложения и замечания уже направили в профильный комитет парламента.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию профсоюзов.

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На сферу образования предусмотрено вместо 7% ВВП — 5,1%

Согласно законопроекту № 16000, в 2027 году валовой внутренний продукт составит 11,144 трлн грн. Предусмотренный объем финансирования образовательного сектора на уровне 7% ВВП был равен бы примерно 780,1 млрд грн, однако, как свидетельствуют сводные государственный и местный бюджеты, на эту отрасль выделят только 566,4 млрд грн, то есть 5,1% ВВП.

Речь идет о разнице в необходимом финансировании в размере около 213,7 млрд грн.

Оплата труда учителей и оклады по ЕТС

Также в документе предусмотрено, что в следующем году должностной оклад работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки (ЕТС) составит 3 819 грн, однако профсоюзы заявляют, что такой уровень слишком низкий для педагогов, которые в дальнейшем будут получать зарплату по сетке. Особенно это касается работников учреждений дошкольного и внешкольного образования.

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Профсоюзы также призвали пересмотреть бюджетные решения в отношении зарплат для разных категорий педагогических работников.

Недостаточный объем субвенции на образование

В проекте бюджета на следующий год образовательная субвенция и связанные с ней доплаты составят 192,8 млрд грн.

Однако в профсоюзе заявляют, что для обеспечения минимальных законодательных норм в оплате труда педагогов потребность достигает 388,4 млрд грн, то есть не хватает 195,6 млрд грн.

Доплаты учителям и минимальные гарантии

Кроме того, в профсоюзе обратили внимание на проблему ежемесячного финансирования доплат педагогам в учреждениях общего среднего образования в ряде громад прифронтовых и приграничных регионов.

В частности, замечания касаются норм проекта закона № 16000, предлагающих приостановить в следующем году действие отдельных положений законодательства в сфере образования, в частности касающихся гарантий оплаты труда учителей.

В профсоюзе заявили о важности пересмотра решений относительно расходов на заработную плату, сохранения утвержденных законодательством гарантий и обеспечения достаточного финансирования образовательного сектора в целом.

"Профсоюз работников образования и науки Украины проанализировал проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2027 год" № 16000 и подчеркивает, что предусмотренные в нем расходы на образование и оплату труда работников отрасли требуют пересмотра. Свои предложения и замечания она направила в профильный парламентский комитет. Позиция профсоюза заключается в необходимости обеспечить надлежащее финансирование образования, достаточные расходы на оплату труда и сохранение предусмотренных законодательством гарантий для работников отрасли", — говорится в заявлении.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине педагогам, имеющим почетное звание "Заслуженный учитель", предоставляются надбавки к окладам. Их должны начислять независимо от других доплат. Согласно законодательству, надбавка всегда фиксированная — 20% от окладной ставки.

Еще Новини.LIVE писали о том, как будут осовременивать доходы бюджетных работников и какие штрафы грозят нарушителям при проведении индексации в ноябре 2026 года. В следующем месяце для ряда базовых месяцев изменятся коэффициент и размеры индексации. В частности, в 2027 году предусмотрено обнуление индексации.

зарплаты учителя финансы бюджет деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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