Имеем парадокс: Гетманцев о перерасчете пенсий после потери кормильца

Купюры по 1 тысяче гривен в руках у человека. Фото: Новини.LIVE

Когда государство назначало пенсии в связи с потерей кормильца семьям погибших на войне с Россией в 2014 — 2018 годах военных, то учитывало все денежное обеспечение защитника. Речь идет о должностном окладе, доплатах за звание, выслугу лет, все надбавки, повышения и премии. Однако в 2019 году, когда денежное обеспечение в Вооруженных силах Украины стало больше, семьи погибших начали обращаться за перерасчетом выплат.

И тогда, во время перерасчета, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) принимал во внимание только должностной оклад военного, оклад по званию, надбавку за выслугу лет, написал в своем Telegram-канале председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

Что не так с перерасчетом пенсий

По его словам, другие надбавки, доплаты и премии почему-то вообще исчезли из расчета.

"Фактически имеем парадокс: при назначении пенсии государство признает все составляющие дохода военного, а при перерасчете — часть из них "забывает", — отметил политик.

Это привело к тому, что пенсия семей тех, кто отдал жизнь еще в самом начале вооруженной агрессии РФ против Украины, теперь меньше в 1,5—2 раза, чем должна была бы быть. Более того — до 2022 года индексация для этих выплат фактически не происходила.

"Мы имеем ситуацию, когда семьи Защитников, погибших в 2014 году, получают значительно меньше, чем семьи тех, кто погиб позже. Хотя цена, которую они заплатили, - одинаковая. И это не просто цифры. Это вопрос достоинства", — говорится в сообщении Гетманцева.

Глава финкомитета ВРУ отмечает, что по законодательству, пенсии исчисляются с учетом всех составляющих денежного обеспечения, с которых уплачивался единый социальный взнос (ЕСВ). Семьи обращаются за перерасчетом, им выдают справки со всеми выплатами, но им отказывают в автоматическом перерасчете выплат.

"Причина — ПФУ ссылается на подзаконные акты, которые противоречат самой логике закона. И даже больше — отдельные нормы уже были признаны судами противоправными. И здесь возникает еще одна важная деталь: суды преимущественно становятся на сторону семей", — рассказал Даниил Гетманцев.

Как исправить ситуацию

Политик предлагает, чтобы правительство:

изменило перерасчет пенсий;

предусмотрело учет всех составляющих денежного обеспечения;

обеспечило автоматический перерасчет, чтобы людям не приходилось судиться с государством.

Это, по мнению Даниила Гетманцева, может изменить ситуацию с пенсиями в связи с потерей кормильца для семей погибших военных.

Как сообщали Новиини.LIVE, украинцы в 2026 году получают минимальную пенсию в 3 406 гривен. Такую сумму начислят, если есть достаточный страховой стаж. Выплаты вырастут, если выйти на пенсию позже.

Частые вопросы

Какая сумма пенсии по потере кормильца в Украине?

Пенсия в связи с потерей кормильца в 2016 году составляет:

на одного нетрудоспособного члена семьи — 100% прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность (2 595 гривен в 2026 году);

на двух нетрудоспособных членов семьи — 120% прожиточного минимума для граждан, утративших трудоспособность;

на трех и более нетрудоспособных членов семьи — 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

По-другому рассчитываются выплаты, если речь идет о погибших военных. Так, если военный погиб во время защиты Родины, тогда выплаты составляют:

70% денежного обеспечения кормильца — если в семье только один нетрудоспособный (например, только жена или один ребенок);

50% денежного обеспечения на каждого члена семьи — если право на пенсию имеют два и более человека (например, двое детей или жена и родители).

Если военный умер от болезни или из-за несчастного случая во время службы (но не в бою или во время выполнения боевого задания), то размер выплаты будет на уровне 30% денежного обеспечения на каждого нетрудоспособного члена семьи.

Какова минимальная пенсия по потере кормильца в Украине в 2026 году?

Минимальная пенсия по потере кормильца зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году это 2 595 гривен — минимальная выплата на одного представителя семьи. На двух представителей сумма увеличивается до 3 114 гривен, а для трех — 3 892 гривен.