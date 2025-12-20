Пенсия по потере кормильца без стажа — какие выплаты можно получить

500 гривен в кошельке. Фото: Новости.LIVE

Как правило, пенсия в связи с потерей кормильца назначается, если есть хотя бы год стажа. Впрочем, есть случаи, когда выплаты предоставляются на других условиях.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Пенсия после потери кормильца без стажа

На пенсию в связи с потерей кормильца могут рассчитывать нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, которых он содержал. Чтобы оформить выплаты на общих условиях у умершего должно быть достаточно страхового стажа, говорится на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Речь идет о том, что показатель должен соответствовать страховому стажу, который понадобился бы умершему для назначения пенсии по II — III группе инвалидности.

Например, если кормилец умер в возрасте 55 лет и на момент смерти у него было не менее 13 лет стажа, то у его семьи есть право подавать документы и оформлять пенсию в связи с потерей кормильца. Если же стажа не хватает, то выплату не предоставляют.

Но, для отдельных категорий населения существуют исключения из правил, когда пенсию предоставляют независимо от стажа умершего. Это возможно, если он:

стал донором органов;

погиб во время участия в Революции Достоинства;

погиб во время участия в боевых действиях;

пропал без вести при особых обстоятельствах;

является военнопленным.

Какой размер пенсии по потере кормильца

Размер выплат должен составлять:

на одного нетрудоспособного члена семьи — 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;

на двух и более нетрудоспособных членов семьи — 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, которая распределяется между ними равными частями.

Эти расчеты остаются актуальными и на 2026 год.

Как сообщалось ранее, у украинцев есть возможность увеличить размер своей пенсии. Известно, как это сделать. Также мы писали о доплате к пенсии в 50 гривен. Такую сумму ежемесячно могут получать, например, люди с инвалидностью.