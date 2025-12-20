Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Смерть кормильца - какую назначат пенсию, если нет стажа

Смерть кормильца - какую назначат пенсию, если нет стажа

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 06:01
Пенсия по потере кормильца без стажа — какие выплаты можно получить
500 гривен в кошельке. Фото: Новости.LIVE

Как правило, пенсия в связи с потерей кормильца назначается, если есть хотя бы год стажа. Впрочем, есть случаи, когда выплаты предоставляются на других условиях.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Пенсия после потери кормильца без стажа

На пенсию в связи с потерей кормильца могут рассчитывать нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, которых он содержал. Чтобы оформить выплаты на общих условиях у умершего должно быть достаточно страхового стажа, говорится на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Речь идет о том, что показатель должен соответствовать страховому стажу, который понадобился бы умершему для назначения пенсии по II — III группе инвалидности.

Например, если кормилец умер в возрасте 55 лет и на момент смерти у него было не менее 13 лет стажа, то у его семьи есть право подавать документы и оформлять пенсию в связи с потерей кормильца. Если же стажа не хватает, то выплату не предоставляют.

Но, для отдельных категорий населения существуют исключения из правил, когда пенсию предоставляют независимо от стажа умершего. Это возможно, если он:

  • стал донором органов;
  • погиб во время участия в Революции Достоинства;
  • погиб во время участия в боевых действиях;
  • пропал без вести при особых обстоятельствах;
  • является военнопленным.

Какой размер пенсии по потере кормильца

Размер выплат должен составлять:

  • на одного нетрудоспособного члена семьи — 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;
  • на двух и более нетрудоспособных членов семьи — 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, которая распределяется между ними равными частями.

Эти расчеты остаются актуальными и на 2026 год.

Как сообщалось ранее, у украинцев есть возможность увеличить размер своей пенсии. Известно, как это сделать. Также мы писали о доплате к пенсии в 50 гривен. Такую сумму ежемесячно могут получать, например, люди с инвалидностью.

выплаты смерть стаж пенсия кормилец
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации